El Gobierno de Cantabria afirma que los beneficiarios de subvenciones nominativas en 2025 las recibirán también este año

Archivo - El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, en rueda de prensa. Foto de archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha garantizado que todas las entidades beneficiarias de subvenciones nominativas en 2025 las percibirán también, y en la misma cantidad, en 2026.

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, tras la "intranquilidad" que, a su juicio, ha generado una carta remitida hace unos días por el PRC a estas entidades.

Sí ha aclarado el consejero que lo que no va a haber son los incrementos previstos para algunas de ellas que recogía el proyecto de presupuestos del Gobierno para 2026 que no salió adelante, con lo que las cantidades se quedarán 'congeladas' tras la prórroga de las cuentas de 2025.

Agüeros ha advertido que las únicas ayudas que sí se pierden son las nuevas subvenciones nominativas que estaban previstas para 2026, que no figuraban en 2025.

En su comparecencia, en la que ha estado acompañado por el director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, Fernando Olaiz, Agüeros se ha mostrado "sorprendido" por la carta remitida por el PRC, y firmada por la diputada y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández.

Según ha dicho, se trata de una carta con información "sesgada, parcial" y que incluye "ciertas inexactitudes y falsedades", no sabe si por "ignorancia" o por "mala fe e interés estrictamente político para justificar su no" a los presupuestos presentados por el Ejecutivo para este año.

Para Agüeros, esta misiva, "lejos de lanzar un mensaje de tranquilidad busca el efecto contrario; generar inquietud, confusión y alarma" entre los beneficiarios.

Además, cree que en esta carta, que "llega tarde", los regionalistas tratan de "justificar lo equivocado de su decisión" al no apoyar los presupuestos de 2026, que incluían 220 millones de euros más que los de 2025 y que no salieron adelante al prosperar una enmienda a la totalidad gracias a los votos del PRC, PSOE y Vox.

El consejero ha desmentido algunas frases de la carta de los regionalistas, como una en la que aludía a la "decisión del Gobierno autonómico de no prorrogar las subvenciones nominativas previstas en las cuentas de 2025".

Al respecto, Agüeros cree que con esta frase los regionalistas parecen "hacer creer" que el Gobierno tenía la posibilidad de prorrogar las subvenciones cuando no es así.

"Es la ley la que determina que las subvenciones nominativas tienen una vigencia temporal que alcanza el ejercicio presupuestario y que, una vez vencido, éstas decaen y no son objeto de prorroga", ha precisado.

Así, el consejero ha indicado que la prorroga presupuestaria "no implica" la prorroga de las subvenciones nominativas. "Cualquiera que haya gestionado los fondos de la comunidad autónoma lo sabe. Se nota que el Partido Regionalista nunca ha gestionado las finanzas de Cantabria en todos los años que ha gobernado", ha dicho Agüeros, que ha indicado que en los años del bipartito PRC-PSOE, esa competencia recayó en el PSOE.

Pese a que las subvenciones nominativas no se prorrogan, Agüeros ha explicado que ello no quiere decir que las cantidades previstas en ellas se pierdan y ha garantizado que llegarán a todos los beneficiarios. Y es que, según ha indicado, "hay mecanismos legales para hacerlo".

Agüeros ha indicado que, por una parte, hay el mecanismo de la concurrencia competititiva, que es "el normal", y otro el de la concesión directa, una fórmula más "excepcional" y que la ley permite cuando concurren ciertas circunstancias, como que se acrediten "razones de interés público, social, económico o humanitario" u otras "debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".

Es en esta vía donde el Gobierno "lleva semanas trabajando". Así, se están analizando cada una de las subvenciones nominativas recogidas en las cuentas de 2025 "para ver cuál tiene encaje para la concesión directa".

Y una vez que se abra el ejercicio presupuestario, lo que habitualmente suele suceder la última semana de enero o primeros de febrero, "se van a empezar a canalizar" esas subvenciones.

Tras esta aclaración, Agüeros ha pedido a los regionalistas que dejen de "intentar confundir" porque "no lo van a conseguir" y ha afirmado que el Gobierno va a seguir trabajando "con rigor, seriedad, sometimiento a la ley y fomento del interés publico de Cantabria y de las entidades que tan buena labor han desempeñado y a las que otros han dicho no de manera evidente cuando levantaron la mano votando no".

Así, el consejero ha hecho hincapié en que hay entidades que iban a incrementar las cuantías de subvenciones nominativas y que finalmente no será así, y también iba a haber otros nuevos beneficiarios, incluidos ayuntamientos del PRC, que tampoco lo serán.

"El PRC les ha dicho que no, claramente, y el PSOE y Vox, los tres juntos", ha censurado el consejero, que se ha preguntado si los regionalistas también habrán enviado esa carta a sus alcaldes en municipios que han resultado perjudicados por no votar a favor de los presupuestos.

NO RENUNCIA A TENER PRESUPUESTO

A preguntas de los periodistas, Agüeros ha indicado que desconoce si, en estos momentos, hay algún tipo contacto con el PRC para retomar la negociación del presupuesto.

"Yo siempre hasta el último minuto soy partidario de que existan presupuestos", ha afirmado Agüeros, que ha explicado que, en este momento, con lo que se está trabajando es con lo que hay, que es la prórroga de los de 2025.

El consejero ha señalado que si el PRC o Paula Fernández quieren una negociación del presupuesto que lo diga "claramente" y "no maree". Aunque no ha puesto ningún límite temporal para un acuerdo, sí ha señalado que "cuanto más nos alejemos de este mes de enero, menos eficiente será la aprobación de ese presupuesto".

En este sentido, ha indicado que "no sería un mal mes febrero si hubiese voluntad realmente". Si se llegara a este hipotético acuerdo, aún pasarían unos dos meses hasta su entrada en vigor, según las estimaciones del Ejecutivo.