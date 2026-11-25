Archivo - Una vaca lechera - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado las ayudas destinadas a las asociaciones de criadores y entidades de control lechero autorizadas en Cantabria para el ejercicio 2027, con una dotación máxima de 810.000 euros.

Estas subvenciones, a la que podrán acogerse las asociaciones de criadores y las entidades de control lechero autorizadas en Cantabria, tienen como objetivo apoyar económicamente las actividades de control del rendimiento lechero, una herramienta fundamental para la mejora genética del ganado bovino, ovino y caprino, así como para incrementar la competitividad, la eficiencia productiva y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la comunidad autónoma, ha informado el Gobierno.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, permitirá subvencionar los costes derivados de las actuaciones destinadas a comprobar de forma sistemática las producciones lecheras y otras aptitudes funcionales de las hembras reproductoras.

La información obtenida resulta esencial para la evaluación genética de los animales y para la selección de ejemplares con mejores características productivas.

Según ha detallado la consejera, María Jesús Susinos, la financiación prevista asciende a un máximo de 810.000 euros, de los que 765.000 euros se destinarán a gastos corrientes y 45.000 euros a inversiones.

Estas cuantías estarán cofinanciadas con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y su concesión quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2027.

Además, ha destacado que, con esta línea de apoyo, el Gobierno de Cantabria reafirma su compromiso con la mejora genética de la cabaña ganadera regional y con el fortalecimiento de un sector lácteo estratégico para el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural.

Estás ayudas se enmarcan en los programas oficiales de cría de las distintas razas ganaderas y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa europea y estatal en materia de control del rendimiento lechero y evaluación genética.