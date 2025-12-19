El Gobierno de Cantabria convoca ayudas para seguir preservando la singularidad del producto artesano

Archivo - Foto de archivo. El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la XIV Feria Nacional de Artesanía de Santander. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha convocado las ayudas a la artesanía para 2026, con un presupuesto total de 90.000 euros, con el objetivo de apoyar la creación de talleres artesanos y la adaptación de los existentes a las necesidades productivas, comerciales y formativas actuales, sin perjuicio de seguir preservando la singularidad del producto artesano de la región.

Las ayudas, publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, están destinadas a financiar los costes subvencionables por inversiones materiales y por asistencia a ferias comerciales y cursos de formación, y podrán ser beneficiarias de este tipo de subvenciones las empresas artesanas de estética o creación artística y tradicional o popular, así como de artesanía de bienes de consumo del repertorio de actividades artesanas de la comunidad autónoma.

Podrán ser subvencionables las actuaciones relacionadas con la creación, ampliación, modernización y traslado de locales destinados a talleres artesanos o al desarrollo de una actividad artesanal, así como la adquisición de maquinaria, herramienta o equipos auxiliares vinculados al ejercicio de la actividad artesana.

También lo será la adecuación y equipamiento de las instalaciones productivas artesanas; la asistencia de los talleres artesanos a ferias o eventos comerciales, expositivos y promocionales, y la asistencia de los talleres artesanos a cursos de formación.

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto desde el 2 de enero hasta el 31 de julio de 2026.

Se establece un importe de dieta diaria para los gastos de alojamiento y manutención derivados de la asistencia a ferias y cursos de formación de 95 euros al día fuera de Cantabria y 130 euros al día fuera de España, siendo días los computables de duración de la feria o curso, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.