El Gobierno de Cantabria resalta "el mejor dato de afiliación" de la serie histórica en un mes de mayo

Archivo - El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti. Imagen de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP), ha destacado que Cantabria ha anotado "el mejor dato" de afiliación media de la serie histórica en un mayo y el dato más favorable de desempleo en ese mismo mes desde hace 18 años.

Se trata de cifras "positivas" con las que, según ha indicado, "continúa la tendencia positiva que se viene produciendo como consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando hacia el sector productivo".

Respecto al paro, que se redujo en 653 personas respecto a abril, ha resaltado que Cantabria ha sido la cuarta comunidad autónoma con mayor descenso mensual, del 2,34% frente al 1,54% de la media nacional.

Además, en términos interanuales, el paro en Cantabria ha descendido en 617 desempleados y en 4.374 en relación a mayo de 2023 (-13,82%).

Ha resaltado que los 27.272 desempleados con los que cerró mayo se trata del "mejor dato de paro registrado en un mes de mayo desde 2008".

Arasti ha destacado que el paro ha disminuido el mes pasado tanto en hombres como en mujeres, en todas las franjas de edad y en todos los sectores.

Por otro lado, ha puesto en valor que en Cantabria "nunca ha habido más afiliados en un mes de mayo", un total de 240.076, lo que supone 1.467 más que el mes anterior; 2.885 por encima de los que había un año antes, y 11.130 en comparación con hace tres.

También ha resaltado el aumento en el número de autónomos, tanto en relación a abril (+132) como en comparación con mayo de 2025 (+135), unos datos que, según ha dicho, confirman un "cambio de tendencia" en este ámbito, "dejando atrás" los resultados "negativos" de las dos últimas dos legislaturas.

"Tenemos más autónomos que hace un mes, que hace un año, que hace dos años y que hace tres", ha dicho Arasti.