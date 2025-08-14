El Gobierno de Cantabria ruega "máxima precaución" ante la alerta por calor y pide suspender actividades deportivas

Foto de archivo. Gente en Santander en verano - Nacho Cubero - Europa Press

Prohíbe el uso del fuego en zonas forestales y sus cercanías, incluyendo barbacoas y otras actividades que impliquen riesgo de ignición

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha rogado a la ciudadanía "máxima precaución" y "seguir las recomendaciones" ante la alerta por altas temperaturas, que podrían llegar este viernes a los 40ºC en el litoral y a 38ºC en el resto de la comunidad.

Así, ha pedido a las federaciones deportivas que suspendan o pospongan todas las actividades deportivas para estos días, y ha suspendido el uso del fuego en zonas forestales y sus proximidades, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

NIVEL 3 POR RIESGO ALTO PARA LA SALUD

La Dirección General de Salud Pública activará desde este viernes el nivel de alerta 3 por riesgo alto para la salud en toda la comunidad y desde la de Seguridad y Protección Civil se ha puesto en marcha el plan de actuaciones preventivas de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud.

Dada la acusada subida de los termómetros prevista, el Gobierno regional ha pedido a cántabros y visitantes que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias.

Ha recordado la necesidad de mantenerse hidratado a base de ingesta frecuente de bebidas no alcohólicas, sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica, y evitar las comidas copiosas.

Además, para favorecer la regulación del calor corporal, señala que es conveniente utilizar ropa ligera y holgada de colores claros, que debe acompañarse de gorro, gafas y crema protectora.

En estas circunstancias, ha indicado que es muy importante prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa se recomienda el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

El Servicio de Emergencias desaconseja la práctica de cualquier tipo de deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, running...) y la realización de esfuerzos.

Añade que, si estos fueran necesarios, se deben de elegir las horas de menor incidencia del sol y el calor, y mantener una hidratación continua, aunque si la temperatura es alta lo mejor es dejar las actividades lúdicas que requieran desgaste físico acusado para días menos calurosos.

Es por ello que, uniéndose a estas recomendaciones, la Dirección General de Deporte ha enviado a todas las federaciones una misiva en la que recomiendan suspender o posponer las actividades deportivas programadas para estos días.

Además, se insta a la población a elegir lugares frescos, a la sombra, y evitar que el calor entre en casa bajando persianas y cerrando ventanas en las horas de mayor temperatura.

En último término, se aconseja a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

INCENDIOS FORESTALES

Por su parte, la Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado este jueves, desde las 7.00 horas, el nivel 2 en todas las comarcas forestales.

Para minimizar el riesgo de incendios, se ha decretado la prohibición total del uso del fuego en zonas forestales y sus proximidades, incluyendo la quema de residuos agrícolas, barbacoas, y cualquier otra actividad que implique riesgo de ignición.

La prohibición se mantendrá vigente mientras dure la alerta de altas temperaturas y el nivel de riesgo de incendio permanezca elevado.

Desde la Consejería se recomienda a la población extremar las precauciones y respetar estrictamente las restricciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del entorno natural.

Además, se recuerda la importancia de no arrojar colillas ni objetos inflamables en el campo; evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de fuego.

El Gobierno de Cantabria agradece la colaboración ciudadana para minimizar el riesgo de incendios y proteger nuestros espacios naturales.