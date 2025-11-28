Gobierno de Cantabria y UNIR lanzan un programa para formar en TIC y cubrir las necesidades de las empresas

Presentación de 'Cantabria Tech Talent' - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pondrán en marcha el programa 'Cantabria Tech Talent' para formar a especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el objetivo de dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles.

Esta iniciativa forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y es el primer programa público-privado de 'apprenticeship' impulsado por una administración pública en España, que seleccionará y formará a 100 jóvenes con vocación tecnológica combinando prácticas en empresas de la región en horario de mañana con una formación intensiva tipo bootcamp por las tardes.

La UNIR, con una "dilatada y reconocida" trayectoria en formación en el ámbito de las TIC, se encargará de ejecutar un programa que pretende retener talento cántabro y formarlo, "evitando su fuga a otras regiones", al tiempo que atraer talento a la región, "formarlo y que se quede en empresas cántabras para desarrollar su carrera profesional".

Así lo han explicado este viernes el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, y la vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez, durante la presentación del programa, financiado por el Gobierno de Cantabria.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de combinar formación universitaria y experiencia práctica en empresas de la región con el objetivo de impulsar el talento joven y fortalecer la competitividad del tejido empresarial cántabro.

En concreto, el programa va dirigido a perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es decir, último año de estudio o titulados en los últimos cinco años tanto de FP como de universidad.

FASES DEL PROGRAMA

Consta de una primera fase consistente en la atracción de perfiles mediante una campaña de comunicación, a través de los canales de UNIR y del ecosistema Universia, la plataforma de empleo global del Banco de Santander que cuenta con una red de más de 100 universidades y centros asociados.

Después, habrá una segunda fase de selección rigurosa de candidatos para cada empresa y cada vacante, que combinará una evaluación curricular, pruebas competenciales y entrevistas personales.

La tercera fase consistirá en la combinación simultánea de la formación y las prácticas. Todo ello se desarrollará con un acompañamiento personalizado, de tal manera que cada alumno contará con un mentor o coach.

En lo que se refiere a la formación especializada, el programa ofrece un itinerario de siete meses que combina un módulo troncal centrado en la gestión de proyectos, comunicación efectiva y metodologías ágiles, y con una especialización seleccionada por cada empresa según sus necesidades.

La formación combinará sesiones online en directo impartidas por expertos del sector con talleres presenciales en el Edificio Bisalia del PCTCAN.

Respecto a las prácticas, remuneradas, los participantes se incorporarán a compañías tecnológicas e industriales de la región adheridas al programa, que les ofrece una serie de ventajas, tales como acceso a los perfiles más adecuados a sus necesidades, tras un proceso de atracción y selección, así como la incorporación de jóvenes con una formación intensiva y especializada que facilita su integración y desempeño, aportando nuevas capacidades y herramientas a los equipos.

Como contrapartida, las empresas se comprometen a una ayuda al estudio no inferior a 500 euros mensuales, a tutorizar el desarrollo formativo del alumno y a valorar de manera prioritaria la contratación de quienes superen con éxito el programa.

El proceso de inscripción al programa para las empresas está abierto hasta el 15 de diciembre, en el correo electrónico comunicacion.apprenticeship@unir.net.

La primera edición se calcula que podría desarrollarse entre marzo y septiembre de 2026, ya que la selección de candidatos será entre enero y marzo del próximo año.

En caso de que en la primera edición no se llegase a 100 becas, existe la posibilidad de desarrollar una segunda entre julio de 2026 y enero de 2027.

ESCASEZ DE PERFILES TIC

El consejero del ramo ha destacado que 'Cantabria Tech Talent' es "un proyecto pionero para afrontar un fallo de mercado como es la escasez de perfiles TIC, lo que evidencia, una vez más, el firme compromiso de este Gobierno con la transformación digital de la región".

Ha subrayado que la brecha entre la oferta y demanda de estos profesionales es una realidad generalizada a nivel nacional y mundial hasta el punto de que en Cantabria una de cada cinco empresas que quieren contratar a estos especialistas se encuentra con dificultades.

Ha puesto en valor que el programa sea impartido UNIR, por su dilatada trayectoria y experiencia, y ha defendido la alianza sólida que supondrá esta colaboración entre administración, universidad y empresas, así como su diseño para obtener resultados tangibles: "más jóvenes preparados y más empresas con acceso al talento".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha destacado que este programa responde a la necesidad de las empresas tecnológicas de generar "el caldo de cultivo adecuado para crecer" con perfiles cualificados, formación especializada y un entorno que acelere la innovación y la competitividad, "conectando talento joven con oportunidades reales en empresas que están liderando la transformación digital en Cantabria".

Finalmente, la representante de UNIR ha destacado que 'Cantabria Tech Talent' es una apuesta "decidida" por la innovación, el conocimiento y el talento joven como "palancas de transformación económica".

Ha puesto en valor su modelo de formación, "eminentemente práctico" a la hora de ofrecer una metodología que se basa en la resolución de casos reales similares a los que posteriormente los alumnos tendrán que enfrentar en las empresas.