El Gobierno cifra en un 1% el seguimiento de la huelga en sanidad y en un 14% en educación en turno de tarde

Establecimiento cerrado por huelga general - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la huelga general convocada este miércoles por CCOO y UGT en el turno de tarde en el 1% en sanidad --frente al 2,87% del turno de mañana-- y en un 14% en educación, inferior al 21,7% durante la mañana.

Además, la ha secundado el 10,69% del personal de la Administración General (un 9,5% por la mañana), mientras que, en la Administración de Justicia, por la tarde no hay actividad, excepto los servicios de guardia que se consideran servicios mínimos y que se han cumplido al 100%, según el Ejecutivo. En el caso de la mañana fue del 2,4%.

En el caso de salud, el Gobierno ha precisado que el paro en el turno de tarde no ha registrado seguimiento en Atención Primaria --frente al 5,5% del turno de mañana--, mientras que en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido del 0,5% (2,1% por la mañana); en el Hospital de Laredo, del 3,7% (2,5%), y en los hospitales Sierrallana y Tres Mares, del 3,7% (3,5% por la mañana).

Unos datos que contrastan con los ofrecidos por los sindicatos convocantes que, aunque no han precisado por sectores, estiman entre un 40 y 50% la acogida en algunos de ellos.