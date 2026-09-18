El Gobierno da el primer paso para lograr la IGP del limón de Novales

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha dado el primer paso para avanzar hacia el reconocimiento del limón de Novales con una Indicación Geográfica Protegida (IGP), con el inicio de los estudios que permitirán determinar si el producto reúne las características necesarias para optar a esta figura europea de calidad.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, han firmado este viernes el inicio de estos trabajos, que permitirán disponer de la base científica, técnica, histórica y documental necesaria para evaluar la viabilidad de la futura IGP 'Limón de Novales', ha informado el Gobierno.

Susinos ha destacado que, con esta actuación, el Ejecutivo autonómico comienza a materializar el compromiso expresado el pasado mes de agosto por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien aseguró que el Gobierno iba a "echar el resto" para que los limones de Novales consigan la Indicación Geográfica Protegida.

Por su parte, Bretones ha valorado como "muy positivo" este primer paso. "Nos va a poner sobre la mesa un diagnóstico de lo que realmente es el limón de Novales", ha destacado, subrayando que estos trabajos permitirán conocer mejor su origen, su evolución histórica y sus características diferenciales. "Vamos a saber toda su historia, desde cuándo viene, y vamos a conocer todos sus perfiles, tanto del limón como del propio limonero", ha señalado.

Además, ha considerado que este proceso supone un avance fundamental para lograr una futura figura de calidad diferenciada para el producto.

En su opinión, "es el primer Gobierno que se toma en serio" la posibilidad de conseguir una IGP para el limón de Novales. "No hay ninguna en España y solo existen tres en el mundo", ha explicado, convencido de que este reconocimiento "puede ser un motor importante para Alfoz de Lloredo y también para Cantabria", al contribuir a diferenciar al territorio del resto de comunidades autónomas.

"Estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas de que salga adelante", ha añadido.

En la reunión han participado también el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; la directora de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; y el director de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), Juan Luis Centeno. También han estado presentes el director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria (UC), Eloy Gómez, y la investigadora del área de Hortofruticultura del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), Eva García, que serán los encargados de desarrollar los trabajos.

BASE CIENTÍFICA, HISTÓRICA Y DOCUMENTAL

Los estudios tendrán dos vertientes complementarias. El CIFA se encargará de la caracterización morfológica y fisicoquímica de los limones para determinar si existe alguna característica diferencial con respecto a los producidos en otras zonas geográficas.

Según ha explicado García, este trabajo puede prolongarse "al menos un año", ya que requiere planificar el estudio, obtener muestras de otras zonas y repetir los análisis varias veces sobre un número suficiente de muestras para disponer de una base estadística sólida que permita validar los resultados.

Por otro lado, Gómez se encargará del estudio documental, con el objetivo de profundizar en la trayectoria histórica del producto y acreditar su vinculación con el territorio de origen.

El historiador ga señalado que la producción limonera en la localidad ya era significativa en el siglo XVIII, lo que evidencia una implantación del cultivo anterior, probablemente desde el siglo XVII.

Asimismo, ha destacado que este producto ha alcanzado notoriedad más allá de Cantabria y que la promoción desarrollada en las últimas décadas ha contribuido a impulsar un notable crecimiento del sector, hasta llegar al actual momento de "expansión".

El trabajo permitirá generar la base científica, técnica, histórica y documental necesaria para evaluar la viabilidad de la IGP, mediante la identificación de las características diferenciales del limón de Novales y la acreditación de su reputación y de su relación con el territorio.

Todo ello se realizará atendiendo a los requisitos establecidos por la normativa de la Unión Europea sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, como paso previo para determinar si el producto reúne las condiciones necesarias para avanzar en la tramitación de la futura Indicación Geográfica Protegida.