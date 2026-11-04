El Gobierno destaca que Cantabria alcanza en octubre el mayor número de afiliados de su historia

Archivo - El consejero de Empleo, Eduardo Arasti - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha alcanzado el pasado mes de octubre el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de su historia, al registrar 242.781 empleados, 5.564 trabajadores más que hace un año (un 2,35 por ciento de subida); 9.314 trabajadores más que hace dos (3,99 por ciento de subida), y 14.257 trabajadores más respecto al mismo periodo de 2023 (un 6,24 por ciento de subida).

Así lo ha destacado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, en un comunicado en el que ha resaltado que "nunca ha habido más afiliados en Cantabria" y ha valorado de forma "muy positiva" que la región haya registrado en un mes de octubre el paro más bajo de los últimos 19 años, con 27.810 desempleados. Además, solo en tres comunidades, una Cantabria, ha disminuido el paro en el último año en España, ha resaltado.

Una cifra que en términos interanuales supone el cuarto mejor dato nacional con una bajada del 0,08 por ciento, o lo que es lo mismo, 21 desempleados menos. Además, representa un descenso del 12,28 por ciento respecto al mismo periodo de 2023, es decir, 3.892 desempleados menos.

En el caso de las mujeres, el mes pasado se ha registrado el mejor dato en un mes de octubre desde 2008, con una bajada interanual de un 0,27 por ciento (44 desempleados menos), y con un descenso de un 11,78 por ciento en tres años, lo que supone 2.190 menos.

En mayores de 45 años, se ha registrado el mejor dato en un mes de octubre desde 2010, con una bajada interanual de un 0,55 por ciento (90 desempleados menos), y con un descenso de un 10,46 por ciento en tres años, lo que supone 1.895 menos.

Por sectores, se trata del mejor mes de octubre en paro registrado en los sectores de la construcción, los servicios y la agricultura, y el mejor octubre desde 2009 en la industria, exceptuando el 2024. En comparación con octubre de 2023, el paro ha disminuido en todos los sectores.

El titular de Empleo también ha puesto en valor que los autónomos, tras ir disminuyendo mes a mes durante las últimas dos legislaturas con una pérdida de 116 al año de media, han logrado revertir esa tendencia negativa hasta el punto de que en el mes pasado se registraron 360 nuevos respecto a hace un año, situando la cifra total en 41.634 en Cantabria, que "supone que haya más autónomos que el año anterior, que hace dos años y 279 que hace tres años".