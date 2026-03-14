El Gobierno destaca la importancia de utilizar sistemas de retención infantil homologados en vehículos

Archivo - El Gobierno destaca la importancia de utilizar sistemas de retención infantil homologados - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recuerda a los consumidores y usuarios la importancia de utilizar correctamente el cinturón de seguridad y los Sistemas de Retención Infantil (SRI) homologados, coincidiendo con la campaña especial de vigilancia y control que la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará hasta el próximo 15 de marzo.

Durante estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías autonómicas y municipales que participen en la iniciativa, intensificarán los controles en vías urbanas e interurbanas para comprobar el uso adecuado de estos dispositivos de seguridad por parte de todos los ocupantes del vehículo, independientemente del asiento en el que viajen.

Además, se reforzará la vigilancia desde el aire y mediante los sistemas automatizados de control con cámaras instaladas en distintos tipos de vías.

Según datos de la DGT, el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento en caso de accidente y alcanza su máxima efectividad en los vuelcos, donde disminuye la mortalidad en un 77 por ciento. En vías urbanas, la probabilidad de sufrir heridas graves o fallecer es cinco veces menor cuando se utiliza correctamente.

En 2025, y con datos provisionales a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidas en turismos y furgonetas no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el momento del siniestro.

En el caso de los menores, los sistemas de retención infantil pueden reducir entre un 55 por ciento y un 60 por ciento el riesgo de muerte o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales, siempre que se utilicen de forma adecuada.

Por ello, en nota de prensa, la Dirección General de Comercio y Consumo insiste en la importancia de que los consumidores adquieran sillas infantiles que cumplan con la normativa de homologación vigente y las instalen correctamente en el vehículo.

NORMATIVA EUROPEA EN VIGOR

En este sentido, recuerda que la normativa europea de homologación más actual es la ECE R129 i-Size, en vigor desde 2013 y que establece requisitos de seguridad más exigentes que las regulaciones anteriores.

Desde el 1 de septiembre de 2024 solo pueden comercializarse en la Unión Europea sistemas de retención infantil homologados conforme a esta normativa, que introduce mejoras como la obligatoriedad de que los menores viajen en sentido contrario a la marcha hasta al menos los 15 meses de edad, la inclusión de pruebas de impacto lateral, la clasificación de las sillas por la altura del menor y una mayor compatibilidad con los vehículos gracias a sistemas de anclaje como Isofix.

La normativa también establece que los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros utilizando un sistema de retención infantil adecuado a su peso y altura, salvo en casos excepcionales como que el vehículo no disponga de asientos traseros o que estos estén ocupados por otros menores con sus correspondientes sistemas de retención.

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que "la seguridad de los menores en el vehículo depende en gran medida de elegir correctamente la silla infantil y de utilizarla de forma adecuada, por lo que es fundamental que los consumidores comprueben que estos dispositivos están homologados conforme a la normativa europea más reciente".

En este sentido, ha subrayado que "las campañas de control contribuyen a reforzar la concienciación ciudadana, pero también es importante ofrecer información clara para que las familias puedan tomar decisiones de compra seguras y responsables".

INFRACCIÓN GRAVE

El Gobierno recuerda que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

No utilizar estos dispositivos, o hacerlo de forma incorrecta, constituye una infracción grave sancionada con 200 euros de multa y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir, siendo el conductor del vehículo el responsable en el caso de los menores.

Toda la información para consumidores y usuarios está disponible en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (http://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).