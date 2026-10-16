El Gobierno destaca el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía como oportunidad para conectar talento

VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado la oportunidad que representa la celebración en Santander del VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía para conectar talento, intercambiar conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración entre universidades, investigadores, instituciones y profesionales de distintos países.

Durante su intervención en el acto de bienvenida celebrado este jueves, Urrutia ha subrayado la importancia de este encuentro internacional, que reúne a representantes institucionales, diplomáticos y académicos para reforzar los vínculos entre Iberoamérica, Europa y China, con especial atención a la cooperación universitaria y al intercambio de conocimiento.

"Los territorios progresan cuando saben atraer talento, pero alcanzan su verdadera dimensión cuando son capaces de conectarlo", ha opinado.

Urrutia ha agradecido a la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la Fundación Cátedra China y la Universidad Europea del Atlántico que hayan elegido Santander para celebrar esta octava edición, dando continuidad a los trabajos iniciados el pasado año en Pekín.

La consejera de Presidencia ha destacado que el foro representa una oportunidad para avanzar en la cooperación académica entre instituciones de educación superior y consolidar un puente de colaboración entre continentes, en un contexto internacional en el que resulta cada vez más necesario, a su juicio, reforzar el diálogo y establecer nuevas alianzas.

Así, ha puesto de ejemplo el potencial de cooperación que ofrecen las lenguas española, portuguesa y china, cuyo ámbito de influencia conjunta supera los 2.500 millones de personas, como una oportunidad para fortalecer el entendimiento intercultural y la colaboración académica.

En este objetivo, Urrutia ha alabado también el papel estratégico de la universidad, la investigación y la cooperación científica en general para impulsar el desarrollo de Cantabria, fortalecer su competitividad y ampliar su proyección internacional y, en concreto, ha resaltado la labor Universidad Europea del Atlántico como ejemplo de la aportación del sistema universitario al desarrollo regional, por su arraigo en Cantabria y por una oferta formativa que contribuye a enriquecer el entorno educativo.

En este contexto, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la construcción de una comunidad autónoma moderna, abierta e innovadora, capaz de atraer talento, oportunidades e inversión y de aprovechar la fortaleza de sus instituciones, su capital humano y su calidad de vida.

Desde el Gobierno de Cantabria "buscamos consolidar la excelencia académica y científica como herramienta fundamental para impulsar la innovación, la competitividad y la proyección internacional de Cantabria", ha manifestado.

En la apertura institucional del evento, celebrada en el Gran Casino de El Sardinero, han intervenido, además de la consejera, el rector de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), Rubén Calderón; el ministro de la Embajada de la República Popular China en España, Qu Xun; la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, y la concejala de Emprendimiento, Empleabilidad y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, Isabel Gómez Barreda.

Este Foro trata de ser un espacio de reflexión, diálogo y cooperación institucional orientado a fortalecer las relaciones académicas, universitarias, culturales y diplomáticas entre China y los países de lenguas española y portuguesa. El encuentro da continuidad al trabajo iniciado en la edición celebrada en Pekín en 2025 y analiza las oportunidades de colaboración en ámbitos como la educación superior, la investigación, la movilidad académica y la proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana y del Espacio de la Iberofonía.

Organizado por FUNIBER, UNEATLANTICO y la Fundación Cátedra China, cuenta con la colaboración de instituciones académicas, diplomáticas y culturales de España, China y diversos países iberoamericanos y lusófonos. Su programa combina sesiones institucionales y mesas de análisis sobre la cooperación universitaria internacional, el papel de la educación como instrumento de entendimiento entre regiones y la consolidación de redes de colaboración entre universidades y centros de investigación.

Entre los participantes figuran responsables de universidades chinas e iberoamericanas, representantes de la Embajada de la República Popular China en España, organismos internacionales y entidades académicas especializadas en relaciones internacionales y cooperación educativa. Asimismo, intervienen expertos en iberofonía, la diplomacia y educación superior, entre otros.