El Gobierno de España autorizará "pronto" a Repsol la concesión por 50 años más de la central de Aguayo

SANTOÑA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España va a autorizar "pronto" la nueva concesión por 50 años más de la central hidroeléctrica de bombeo reversible de San Miguel de Aguayo para "hacer viable" el proyecto de ampliación y la inversión que la empresa Repsol quiere hacer en Cantabria.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este jueves en Santoña, a preguntas de la prensa sobre la inversión de 180 millones de euros que la Comisión Europea asignará al proyecto 'Aguayo II' de Repsol.

"Estamos muy satisfechos" y es una "buena noticia", ha trasladado el delegado, que ha asegurado que esta "inversión extraordinaria" ha sido posible "gracias a que el Gobierno de España ha trabajado con la Comisión Europea para que esos 180 millones lleguen a un proyecto de Cantabria".

"Los proyectos no llegan solos, no son como un maná caído del cielo, hay mucho trabajo detrás, muchas horas de negociación, mucho esfuerzo por parte del Gobierno de España para conseguir que un proyecto estratégico para Cantabria tenga apoyo y respaldo y financiación de la Unión Europea", ha manifestado.

Casares ha destacado que se trata de "un aval" a un proyecto que es "estratégico" no solo para Cantabria, sino "para toda España", ya que en la actualidad la energía es "un pilar fundamental" del desarrollo de la sociedad y, por tanto, el Gobierno de España está "muy comprometido".

Ha indicado que el mismo presidente de la empresa reconoció este miércoles "el gran trabajo" que está haciendo el Gobierno de España para materializar este proyecto, en el que "siguen trabajando".

En este punto, ha apostillado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "no pinta mucho en todo esto", "no ha hecho nada para la central de Aguayo, nada de lo que llega". "Todo es intermediación del Gobierno de España con Madrid con Bruselas", ha insistido.

"El Gobierno de España y especialmente el Partido Socialista está muy interesado en este proyecto", ha reiterado Casares, que ha subrayado que, junto al Ayuntamiento, están dando "todas las facilidades" para que este "importante" proyecto para Cantabria pueda hacerse en los próximos años.