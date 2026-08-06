Gobierno negocia con empresa del tercer carril de A-67 la revisión de precios para recuperar la "velocidad de crucero"

Cartel de las obras del tercer carril de la A-67 - AYUNTAMIENTO DE POLANCO

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España "está negociando" con la empresa adjudicataria de las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) la revisión de precios reclamada y espera que "pronto" los trabajos recuperen "la velocidad de crucero lo antes posible".

En ello ha confiado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, al ser cuestionado este jueves por la prensa acerca de las conversaciones entre el Ministerio de Transportes y la adjudicataria y de cuándo podrán volverse a retomarse los trabajos en el tramo Santander-Torrelavega después de que la empresa retirara hace varias semanas la maquinaría que ejecutaban los trabajos de ampliación de la vía.

En relación a ello, ha explicado que la adjudicataria --la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones San José y Aceinsa Movilidad-- solicitó una revisión del precio del contrato "como consecuencia de incremento de algunos de los precios de los materiales".

"El Gobierno de España está negociando con la empresa adjudicataria pero, a la vez que hacemos eso, recordamos que hay un contrato en vigor. que hay que cumplir", ha señalado Casares, que ha añadido que el Ejecutivo está "para defender los intereses del Estado".

Además, ha indicado que hay actuaciones dentro el proyecto "que no dependen de ese incremento de precios".

Casares espera que "pronto" se puedan volver a ver las máquinas trabajando "al ritmo que hemos tenido este año anterior" y puedan "volver a coger velocidad de crucero lo antes posible".

Las obras del tercer carril de la A-67, que arrancaron en abril de 2024, abarcan el tramo entre Santander y Polanco y suponen una inversión del Gobierno de España de unos 180 millones.

Casares ha indicado que las obras empezaron a ejecutarse "con buen ritmo", lo que ha permitido que se haya llegado a este verano con el tramo Barreda-Planco "plenamente operativo" para evitar los atascos que se vieron el año pasado.

En cuanto al tramo Santander-Torrelavega, la UTE retiró hace algunas semanas la maquinaría que estaba ejecutando los trabajos. Después de que el Gobierno de Cantabria (PP) pidiera el 27 de julio explicaciones por ello al Ejecutivo central, ese mismo día el Ministerio de Transportes informó que la empresa había solicitado el 16 de junio la "suspensión temporal total" de las obras alegando que están "muy condicionadas" con la redacción del modificado.

Sin embargo, el departamento que dirige Óscar Puente señaló entonces que la obra "no está formalmente paralizada ni se ha tramitado ningún acta de suspensión".

Se aseguró que desde la Dirección General de Carreteras del Ministerio se estaba trabajando en la autorización de redacción del modificado, a la vez que iba a solicitar la "continuidad provisional" de las obras al considerar que "hay trabajos que la empresa puede ejecutar y no afectan a este modificado".

Además, advirtió de que existe un calendario sobre este proyecto y unas anualidades "acordadas", por lo que "si la empresa ha decidido retirar las máquinas, el tiempo sigue contando", dijo entonces.