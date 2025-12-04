El Gobierno otorga ayudas a 18 ayuntamientos para renovar sus vehículos de Protección Civil y Policía Local

Archivo - Imagen de archivo. La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, entrega un vehículo para la Policía Local de Piélagos - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha otorgado ayudas, que suman 193.000 euros, a 18 ayuntamientos para la adquisición de nuevos vehículos destinados a los servicios municipales de Protección Civil y Policía Local.

Los ayuntamientos beneficiados en la convocatoria de este año han sido Astillero, Campo de Yuso, Cartes, Castro Urdiales, Cillorigo de Liébana, Colindres, Comillas, Corvera de Toranzo, Herrerías, Laredo y Mazcuerras, Noja, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Torrelavega, Vega de Liébana y Villaescusa, según se recoge en la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Los vehículos subvencionados son automóviles, todoterrenos, furgones, zodiacs, motos acuáticas con camillas o motocicletas de dos ruedas, que van a reforzar los medios de protección civil y seguridad que utilizan los ayuntamientos.

Las subvenciones autonómicas de este año oscilan entre los 30.000 euros que recibirá el Ayuntamiento de Santander a los 2.050 del consistorio de Santillana del Mar.

Para el reparto de las ayudas el Gobierno cántabro ha tenido en cuenta la población del municipio, así como el número de voluntarios y agentes de policía local en servicio activo.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia (PP), ha destacado el "apoyo" del Gobierno cántabro por la seguridad de sus municipios y ciudadanos, como elemento que garantiza el desarrollo de la sociedad.

En esta línea, ha indicado que su departamento ha destinado este año a los ayuntamientos en materia de protección civil y policía local 3,1 millones de euros, tanto en transferencias de capital como corrientes, con los que facilitar la renovación y mejora de estos medios.

Ha apuntado que este apoyo del Gobierno cántabro es "básico" para la actualización y mejora de los medios materiales de los que disponen estos equipos de seguridad y emergencias, que son, al mismo tiempo, "servicios públicos fundamentales" para proteger y garantizar la seguridad de las personas y la organización de eventos lúdicos y deportivos en los distintos municipios de Cantabria.