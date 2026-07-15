El Gobierno prevé llevar al Parlamento la Agencia de Seguridad y Emergencias en la primera quincena de septiembre

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SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé llevar al Parlamento la ley para la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria (ASECAN) en la primera quincena de septiembre para su debate y aprobación.

El anteproyecto, que ha salido este miércoles a información pública y los interesados podrán presentar alegaciones al texto hasta el 30 de julio, ha sido presentado en rueda de prensa por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

La consejera ha explicado que el objetivo del mismo es la coordinación, la colaboración y la unión de todos los servicios que se dedican a la seguridad y a las emergencias en la comunidad autónoma, tanto Protección Civil como Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, para ofrecer una "mayor eficiencia" a los ciudadanos en la gestión de las emergencias.

En la actualidad estos servicios están adscritos a dos órganos directivos diferentes: El Servicio de Protección Civil, dependiente de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, los bomberos autonómicos, que junto con el Centro de Atención de Emergencias, la Sala 112, dependen del organismo autónomo Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

Urrutia cree que en los 40 años de autonomía en la gestión de las emergencias se ha construido un sistema de protección civil y de gestión de emergencias "a la vanguardia" y ahora "es el momento de dar un paso más".

A su juicio, es "necesario" unificar bajo un mismo mando todo el sistema de protección civil y gestión de emergencias para avanzar en su coordinación e implementar la eficiencia en todas sus fases, tanto en la anticipación como en la previsión, la respuesta y la recuperación.

Según ha indicado, la futura Agencia de Seguridad y Emergencias será un organismo público, con personalidad jurídica propia y patrimonio y presupuestos propios, e integrará a la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana y al Servicio de Emergencias de Cantabria.

Es decir, cuando se constituya la ASECAN desaparecerá la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, y se extinguirá y disolverá el organismo autónomo Servicios de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

De esta forma, el nuevo organismo público asumirá las competencias de dicha Dirección (protección civil, seguridad, espectáculos y actividades recreativas y la coordinación de policías locales), excepto juegos; y todas las del SEMCA, tanto las del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, como la gestión de la atención de las llamadas a través del teléfono 112, en el que se integrarán también el teléfono de urgencias sanitarios 061 y la emisora de Montes. Además, integrará a su personal.

La consejera ha apuntado que la Agencia de Seguridad y Emergencias comenzará su actividad el mismo día en el que se aprueben sus estatutos, por decreto del Gobierno, los cuáles se llevarán al Parlamento junto con la propuesta del plan de acción del organismo autónomo.

Asimismo, esta unificación también será física para favorecer la coordinación, la comunicación y la eficiencia en la gestión y la atención de emergencias. Así, la futura ASECAN tendrá su sede en el nuevo edificio adquirido por el Gobierno de Cantabria en Peñacastillo, en el 1 de Mayo.

Hasta allí ya se han trasladado el Servicio de Protección Civil, que estaba en la cuarta planta de la sede del Ejecutivo autonómico, en la calle Peña Herbosa; y "en breve", antes de que finalice el verano hará lo propio el personal de administración del SEMCA; mientras que la sala del 112 lo hará cuando se pueda garantizar la seguridad de la prestación del servicio, previsiblemente a finales de este año, y contará con un espacio de 167 metros cuadrados.

"Una sociedad segura es una sociedad libre, porque sin seguridad no hay libertad", ha trasladado Urrutia, que ha destacado que este servicio cuenta en 2026 con "el mayor presupuesto de la historia de Cantabria" desde su creación, alcanzando la cifra de más de 31,5 millones de euros.

Finalmente, la consejera ha puesto en valor el "esfuerzo" que ha realizado el Gobierno cántabro durante esta legislatura en materia de seguridad. Ha subrayado que el SEMCA cuenta con más personal, tanto en los gestores de llamadas de emergencias como en bomberos; el nuevo contrato del helicóptero va a permitir reducir los tiempos de respuesta y ya se está redactando un segundo plan de helisuperficies.