El Gobierno saca a licitación la construcción de 7 viviendas de alquiler asequible en Liéncres - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvicán, ha sacado a licitación la construcción de siete viviendas de alquiler asequible y un local para uso municipal en el barrio La Iglesia de Liéncres, en el municipio de Piélagos.

Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha explicado que el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de dos millones de euros, cofinanciado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y un plazo de ejecución de nueve meses.

En concreto, la planta baja del nuevo edificio se destinará a un local diáfano de 290 metros cuadrados para uso municipal, mientras que la primera planta y la planta bajo cubierta albergarán las siete viviendas.

De ellas, dos contarán con una habitación, una con dos habitaciones, y cuatro con tres habitaciones. Además, todos los inmuebles dispondrán de terraza-tendedero y aparcamiento en superficie a la entrada de la parcela.

Media ha señalado que este nuevo anuncio "es una muestra clara" del avance del Gobierno de Buruaga "para duplicar, como mínimo en esta legislatura, el parque público de vivienda de Cantabria y dar respuesta a un problema de primer orden que está centrando las políticas del Ejecutivo autonómico".

En este sentido, el consejero ha manifestado que su departamento continúa en "contacto constante" con diferentes ayuntamientos para impulsar la construcción de nueva vivienda pública en municipios como Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Valdeolea, Pesquera, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna o Ribamontán al Mar.

El proyecto contempla un inmueble de altas prestaciones en materia de eficiencia energética, con calificación A, y con índices superiores en un 20% a lo exigido por el Código Técnico de la Edificación gracias a su alto nivel de aislamiento y a la utilización de fuentes de energía renovables.

Además, cada vivienda dispondrá de un sistema de aerotermia individual y ACS con control de punto de rocío, así como un sistema de ventilación con recuperación de calor (VRC) para todo el edificio.

Este anuncio se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen hasta el 23 de febrero para presentar sus ofertas.