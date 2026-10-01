El Gobierno sortea 19 VPO en régimen de alquiler asequible en Reinosa a las que optaban 186 personas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha asistido este jueves al sorteo de las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', y a las que optaban 186 personas.

Las viviendas, posibles tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, de los que el Gobierno regional ha aportado 2,1 y el resto son fondos europeos, tendrán un precio de alquiler de 400 euros mensuales.

Cada una de ellas cuenta con una superficie de entre 60 y 63 metros cuadrados, dos dormitorios, plaza de garaje y trastero, y se integra en un edificio de cinco plantas más semisótano. Además, las viviendas disponen de la máxima calificación energética.

"Estas son las primeras viviendas protegidas que se construyen en Campoo desde 2016", ha valorado Media, quien ha recordado que forman parte, además, del primer Plan autonómico de vivienda que persigue duplicar en esta legislatura el parque público.

En este sentido, ha explicado que las de Reinosa han sido las primeras viviendas de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está construyendo por toda la comunidad. De ellas, ya se han concluido 30: las 19 de Reinosa, tres en Orejo y ocho en Santillana del Mar.

Además, Media ha avanzado que el resto de las promociones "están en marcha" en Piélagos, Santoña, Polanco, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Reinosa y Torrelavega.

El consejero ha señalado además que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan autonómico que contempla al menos otras 550 viviendas, tanto en régimen de compra como de alquiler.

OTRAS 44 NUEVAS VIVIENDAS PÚBLICAS EN REINOSA

Durante el acto, Media ha destacado también las nuevas actuaciones previstas en Reinosa, que supondrán 3,9 millones de euros de inversión para la construcción de otras 44 viviendas públicas.

Por un lado, está previsto realizar próximamente el sorteo de cinco viviendas habilitadas en la conocida Casa de los Maestros. El consejero ha informado de que únicamente queda pendiente la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento, que se aprobará en el próximo pleno municipal.

Por ello, ha animado a las personas que no hayan resultado adjudicatarias en el sorteo celebrado hoy a presentar su solicitud para esta nueva promoción, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 7 de octubre a través de Gesvican.

A estas cinco viviendas se sumarán otras 39 en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, una actuación que ya ha sido adjudicada mediante la fórmula de colaboración público-privada.

"En conjunto, estas dos actuaciones permitirán impulsar otras 44 viviendas en el municipio, con una inversión total prevista de 3,9 millones de euros", ha expresado.

Por último, Media también ha recordado que su departamento continúa trabajando para impulsar más promociones públicas en la comarca de Campoo, y ha puesto como ejemplo las próximas viviendas que se ejecutarán en Mataporquera y Pesquera.