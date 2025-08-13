El Gobierno subraya el "inmenso" problema en Cantabria con el agua: "No hay para todos"

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha advertido que Cantabria tiene un problema "muy importante" en torno a la escasez de agua que se agravará si se prolongan las altas temperaturas, por lo que ha hecho un llamamiento a no desperdiciarla.

"No hay agua para todos y tenemos que ser conscientes de que en estos tiempos, en verano, no podemos tirar el agua, no podemos regar como se hace en otros momentos", ha subrayado el consejero, que considera que "tenemos que preocuparnos mucho más de ese bien escaso", porque "ahora mismo en muchos sitios no se está haciendo".

De hecho, ha recalcado que "no puede ser" que haya municipios en los que se gasta el mismo agua de día que de noche, como ha señalado que ocurre por ejemplo en algunos de la comarca pasiega.

Ésta es precisamente una de las zonas que tienen problemas para el suministro de agua, en una época estival en la que el Gobierno abastece a ayuntamientos de diferentes comarcas, entre ellas Campoo o Liébana. Además, Hazas de Cesto o Rasines han comunicado a la Consejería en los últimos días que también sufren este problema.

"Los servicios de la Consejería están trabajando a tope porque en muchos pueblos de nuestra comunidad autónoma los problemas del agua son inmensos", ha reconocido Media, que ha subrayado que, "en el siglo en el que estamos", éste es un asunto que "ha venido para quedarse".

Por ello, ha apostado por "hacer muchas inversiones" que sirvan para "gastar menos", y a su vez concienciar a la población de que se trata de un bien escaso "y cada vez lo va a ser más".

"Aunque sea la Cantabria verde que todos conocemos, no hay agua suficiente y no podemos desperdiciarlo", ha insistido el titular de Medio Ambiente este miércoles, en el que ha visitado el municipio de Valdeprado del Río para inaugurar varias actuaciones.

Así, ha aprovechado para agradecer que este ayuntamiento vaya a utilizar fondos asignados por su Consejería para la mejora de su abastecimiento -cuando lo podría utilizar para otros asuntos como, por ejemplo, "asfaltados"-, lo cual es "importantísimo".

Media ha animado a "muchos más alcaldes" a verse "reflejados en cómo se hacen aquí las cosas, porque si no, vamos a tener unos problemas impresionantes en los próximos años".