Gómez del Río destaca la "muy buena" aceptacion de 'Rutas Culturales Senior Cantabria', con preferencia por las islas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, presenta las ‘Rutas Culturales Senior Cantabria’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha animado a las personas mayores de 55 años residentes en la comunidad a participar en el programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', cuya aceptación está siendo "muy buena", con preferencia por las islas.

Gómez del Río ha presentado a los usuarios del Centro Social de Mayores de Cañadío, en Santander este programa desarrollado por el Gobierno de Cantabria en colaboración con la Unión Nacional de Agencias de Viajes con el objetivo de promover el envejecimiento activo y atender situaciones de soledad no deseada.

La también titular de Familias ha valorado de forma positiva la oferta de esta primera edición tanto en lo que se refiere al número de plazas, la variedad de destinos y la capacidad de adaptación a los distintos intereses, ritmos y preferencias de los usuarios.

En cuanto a la acogida de este proyecto, puesto en marcha desde el pasado 20 de mayo, la consejera ha indicado que "la aceptación está siendo muy buena", con preferencia a los destinos insulares, especialmente Canarias, seguido por el ámbito nacional y finalmente el internacional.

En cifras, el programa cuenta con 11.820 plazas, una amplia oferta de 200 rutas con destinos nacionales, internacionales y uno regional, y 50 agencias de viajes adheridas de ámbito autonómico y nacional.

En este sentido, la consejera ha aclarado que este programa está abierto a la adhesión de cualquier agencia de viajes, que cumpla entre otros requisitos ofertar viajes accesibles, que se incluyan dentro de un rango de precios y dentro de este rango que el 20% se establezcan en el rango inferior.

Entre los destinos, además de uno de carácter regional para redescubrir Cantabria, se incluyen 97 rutas nacionales; 12 viajes a Canarias y Baleares; y 90 destinos internacionales con propuestas europeas como Londres, París, Estambul, Italia, Suiza, Polonia, Países Bajos y Grecia, además de viajes por Marruecos, Egipto o India, y cruceros por el Mediterráneo o el Nilo.

Dado el carácter cultural de esta propuesta, cada destino incluye al menos dos visitas culturales o excursiones y cada viaje contará con guía acompañante desde el primer punto de recogida y durante todo el recorrido, incluido el regreso.

Además, los hoteles tendrán una categoría mínima de tres estrellas, con condiciones de accesibilidad, ubicación en casco urbano y régimen de pensión completa, salvo en las rutas dentro de Cantabria vinculadas al turismo rural. A nivel económico, las rutas se han ajustado a unas condiciones homogéneas de duración mínima y rango de precios.

De esta forma, se establece una duración de 4 días/3 noches en la ruta peninsular, con un precio mínimo de 340 euros y máximo de 650 euros; de 7 días/6 noches en las islas, con un precio mínimo de 495 euros y máximo de 800 euros; y de 5 días/4 noches en la ruta internacional, con un precio mínimo de 795 euros y máximo de 1.700 euros.

Además, al menos el 20% del total de las rutas deberán comercializarse al precio mínimo de la horquilla de la tipología correspondiente, lo que en esta primera edición supone que 40 rutas se ofertarán dentro del rango mínimo.

En la presentación del programa a los usuarios del Centro Social de Mayores de Cañadío, la consejera ha estado acompañada por el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; la gerente de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar, Marta Fernández-Teijeiro; y al subdirectora de Protección Social del ICASS, Vanesa Pérez.

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE DESTINOS

Las personas interesadas en 'Rutas Culturales Senior Cantabria' pueden informarse y contratar directamente a través de las agencias adheridas. También es posible acceder a la información y la contratación on line a través de las páginas web de las distintas entidades.

Además, en la página web del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) está disponible la información del programa y un enlace directo a cada una de las entidades adheridas.

'Rutas Culturales Senior Cantabria' va dirigido a personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 o más años y que no necesiten ayuda de otra persona o medios mecánicos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Estas personas podrán ir acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que reúnan el requisito de la edad, debiendo valerse por sí mismas para realizar las actividades de la vida diaria.