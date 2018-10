Gorostiaga reivindica al PSOE como "solución" a la crisis y acusa al PP de ser un "lastre para el futuro de Cantabria"

Actualizado 02/05/2009 17:34:23 CET

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Socialista en Cantabria, Dolores Gorostiaga, reivindicó hoy a su formación como la "solución" a la crisis económica, a la vez que acusó al PP de ser un "lastre para el futuro" de la región.

Gorostiaga realizó estas aseveraciones en Astillero, durante su intervención en una comida-mitin con la que se conmemoraba el 110 aniversario de la Agrupación Local de este municipio, y a la que asistió el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso.

"La solución a esta crisis es, una vez más, el PSOE. Por eso estamos trabajando desde el Gobierno de Cantabria, desde el Gobierno de españa, desde nuestros ayuntamientos, en la Alcaldía y en la oposición", aseveró Gorostiaga.

Por el contrario, para la secretaria general socialista, el PP "vive de espaldas a la realidad de cantabria y a las necesidades de sus trabajadores". "El PP de Ignacio Diego se está convirtiendo en un lastre para el futuro de Cantabria y para el futuro de sus gentes", sentenció.

La secretaria general de los socialistas cántabros recordó cómo al llegar al Gobierno se encontró la situación de los astilleros Astander, de la que responsabilizó al PP. "Aquello sí que fue un ejemplo de especulación, de la peor especulación posible, aquella que juega con el trabajo y el provenir de la gente", remarcó.

Gorostiaga defendió el papel del PSOE para "frenar a quienes planeaban el cierre de los astilleros" y subrayó que el mantenimiento de Astander es "el mejor reconocimiento de aquel trabajo que hicimos los socialistas". Por el contrario, criticó que el entonces alcalde de Astillero, el presidente del PP Ignacio Diego, "escondió la cabeza y no dio la cara cuando su pueblo, cuando los trabajadores de sus astilleros, veían peligrar sus puestos de trabajo".

Del mismo modo, Gorostiaga añadió que "hoy cuando Cantabria necesita una oposición responsable y un Partido Popular capaz de aportar ideas y soluciones, lo único que hace es desestabilizar y entorpecer".

Así, afirmó que el PP "no es alternativa a nada ni a nadie, ni en España ni en Cantabria", ya que "no se puede ser alternativa cuando lo que se hace es dar la espalda a los ciudadanos, es mantener comportamientos poco éticos y es felicitarse por aquello de 'cuanto peor, mejor'". "Eso sólo lo hacen los cobardes", remachó.

La también vicepresidenta del Gobierno de Cantabria aseguró que "ese Partido Popular que se mueve con billetes de 500 y que se vende por un traje de marca, ese es el Partido que nos dice, día tras día, que para salir de la crisis hay que reformar nuestro mercado de trabajo". Gorostiaga les acusó de "no decir la verdad" sobre la reforma, ya que, según explicó, cuando dicen flexibilizar "lo que realmente pretenden es permitir que el despido sea más barato".

"No lo van a conseguir, porque no lo vamos a permitir. La solución a la crisis no es el Partido Popular ni su política insolidaria", manifestó, además de incidir en que, al igual que se garantizó el empleo en Astander, "hoy vamos a demostrar que somos capaces de transformar la industria de Cantabria para que tenga futuro y para que vuelva a crear empleo, y vamos a demostrar que la protección a las personas más desfavorecidas, aquellas que menos recursos tienen, está garantizada".

Ante la celebración de las elecciones europeas, Gorostiaga advirtió de que el PP intentará convertirlas en unas elecciones generales, "porque no son capaces de defender ante la ciudadanía un proyecto europeo propio con medidas para superar esta crisis, y con valentía para evitar que situaciones como la que vivimos en estos momentos vuelva a repetirse".