El Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre rendirá un homenaje póstumo a López Marcano el día 23

Programación de la Feria del Hojaldre de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará los días 22 y 23 de agosto la Feria del Hojaldre y del Gran Capítulo de la Cofradía, dos de las citas más representativas de las Fiestas de la Virgen Grande que este año contará con el homenaje que la Cofradía rendirá a su fundador y Gran Cofrade, Francisco Javier López Marcano, fallecido hace unos meses.

En un comunicado, la concejala de Ferias, Cristina García ha destacado que ambas iniciativas "ponen en valor uno de los productos que mejor identifica a Torrelavega y forman parte de una programación festiva que combina tradición, gastronomía y promoción del trabajo que realizan nuestras confiterías".

Además, ha subrayado que el homenaje a López Marcano "será un reconocimiento más que merecido a una persona que dedicó buena parte de su vida a impulsar el hojaldre como una de las grandes señas de identidad de la ciudad".

La XII Feria del Hojaldre se celebrará los días 22 y 23 de agosto en la Plaza Mayor, donde volverán a reunirse las confiterías de Torrelavega y la Cofradía del Hojaldre para ofrecer al público una amplia muestra del dulce más emblemático de la ciudad.

La feria abrirá sus puertas el sábado, 22 de agosto, a las 11.00 horas, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar a las 12.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán adquirir y degustar las diferentes especialidades elaboradas por las confiterías participantes y, a las 18.00 horas, la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega ofrecerá una demostración en directo de elaboración de hojaldre, una actividad que permitirá conocer el proceso artesanal de elaboración de este producto.

La programación del sábado concluirá a las 20.00 horas con la actuación musical de Néstor de la Osa.

El domingo la feria volverá a abrir sus puertas a las 11.00 horas y, a las 12.00 horas tendrá lugar el tradicional desfile de las cofradías gastronómicas, acompañadas por grupos folclóricos, que recorrerán la Plaza Mayor antes del habitual reparto de polkas, uno de los momentos más populares y participativos del fin de semana.

La jornada concluirá a las 20.00 horas con la actuación del grupo Recuerdos.

Por otro lado, el domingo, a las 12.30 horas, el Teatro Municipal Concha Espina acogerá el XXV Gran Capítulo de la Cofradía del Hojaldre de Torrelavega.

La celebración de esta vigésimo quinta edición tendrá un carácter simbólico y emotivo con el homenaje que la Cofradía rendirá a Francisco Javier López Marcano, fundador y Gran Cofrade, en reconocimiento a su contribución al nacimiento y consolidación de la institución y a su compromiso con la promoción del hojaldre como uno de los grandes referentes gastronómicos de Torrelavega y de Cantabria.