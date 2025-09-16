El GREIM rescata a una mujer atrapada en la tirolina de una vía ferrata de La Hermida - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado este martes a una mujer que estaba atrapada en la tirolina de la vía ferrata El Millar, en La Hermida.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 en su cuenta de X, la mujer permanecía colgada sin riesgo, pero sin poder moverse.

Los agentes la llevaron a tierra y los bomberos del Gobierno regional se unieron al grupo y la valoraron, si bien no requirió asistencia sanitaria.