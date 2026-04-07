Un grupo de encapuchados roba esta madrugada cableado de iluminación pública en Argoños

Argoños - AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

ARGOÑOS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de encapuchados ha robado esta madrugada cableado de iluminación pública en el barrio de Tejiro y en la carretera que une Santiuste y Jado, en el municipio de Argoños, que ha registrado ya cinco robos de este material.

Según ha informado el Ayuntamiento, los presuntos autores fueron "tres o cuatro" personas encapuchadas que huyeron tras la presencia de la Guardia Civil, los vecinos, y el alcalde, Juan José Barruetabeña.

Precisamente unos vecinos avisaron al regidor en su domicilio de lo que estaba pasando y éste telefoneó a la Guardia Civil de Santoña. Los agentes acudieron al lugar y estuvieron rastreando el municipio, lo mismo que el alcalde desde su propio vehículo, sin que hasta momento se haya detenido a los ladrones.

Se trata del quinto robo de este material que se produce en Argoños, ya que, según Barruetabeña, se han cometido otros tres en el camino del Cueto y frente a la Casa Consistorial.

El alcalde ha pedido colaboración ciudadana para intentar detener a los ladrones, "dado el coste que supone para el municipio y que el hecho afecta a la iluminación del municipio". En su opinión, "los implicados deben conocer el municipio ya que manipulan los cuadros de mando".