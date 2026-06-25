Los grupos parlamentarios presentan 120 propuestas de resolución, el máximo permitido

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SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PP, PRC, PSOE y Vox en el Parlamento de Cantabria han cerrado esta noche la primera sesión del III Debate de Orientación Política del Gobierno de la XI Legislatura con 120 propuestas de resolución.

Al término de esta primera jornada de debate, sobre las 22.45 horas, los parlamentarios tenían una hora para presentar las iniciativas, un máximo de 30 por grupo, límite acordado aplicado en debates precedentes.

Los cuatro grupos con representación en la Cámara -PP, PSOE, PRC y Vox- han presentado así el máximo de propuestas permitidas.

El Pleno se reanudará este viernes 26 de junio con la segunda jornada del debate. A partir de las 12.00 horas, cada grupo parlamentario dispondrá de 10 minutos para defender sus propuestas de resolución.

A continuación, se abrirá un turno de fijación de posiciones del mismo tiempo por grupo, transcurridos los cuales se procederá a la votación de las propuestas de resolución, con las que terminará el debate.

En la primera jornada, por la mañana ha intervenido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante cerca de cuatro horas en las que ha realizado una treintena de anuncios y ha hecho balance de gestión del Gobierno en tres años de legislatura.

Por la tarde, los grupos de la oposición han criticado esos anuncios, las promesas incumplidas y las políticas del Ejecutivo del PP en diferentes ámbitos, como los servicios públicos.