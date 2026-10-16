La Guardia Civil de Cantabria incorpora a 43 nuevos agentes

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, da la bienvenida a 43 nuevos agentes. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 nuevos agentes se han incorporado este viernes a la Guardia Civil de Cantabria, con el objetivo de reforzar el trabajo y la capacidad operativa del Cuerpo.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, les ha deseado "éxitos y aciertos" en esta nueva etapa de su vida, puesto que se traducirá en "más seguridad para la comunidad".

Casares ha recibido a los nuevos efectivos en el Acuartelamiento de Campogiro en un acto en el que también han participado el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y los tenientes coroneles Julio Postigo y Pilar Villasante, así como otros mandos del cuerpo.

El delegado del Gobierno ha detallado que estos 43 nuevos agentes se repartirán entre 12 puestos y unidades especializadas de la Guardia Civil y, con ellos, la plantilla del cuerpo en Cantabria roza ya los 1.500 agentes.

Casares ha apuntado que más del 25 por ciento de los 43 nuevos efectivos son mujeres, un porcentaje "bastante más alto que la media de la Comandancia y mucho más que la media nacional"; y que el 63% del total se repartirán en puestos de seguridad ciudadana.

Además, se efectúan incorporaciones de agentes a las unidades de Fiscal y Fronteras, SEPRONA, GREIM, Policía Judicial y USECIC, entre otras.

"Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Guardia Civil que trabaja los 365 días del año las 24 horas del día, y a la que se incorporan estos agentes para hacer que Cantabria sea una de las regiones más seguras de España y, por tanto, una de las regiones más seguras del mundo", ha señalado el delegado.

Por último, Casares ha destacado tanto el refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil como la mejora de las condiciones de trabajo y las dotaciones e instalaciones del cuerpo.