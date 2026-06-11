La Guardia Civil descubre un taller ilegal de despiece de vehículos en Marina de Cudeyo

La Guardia Civil descubre un taller ilegal para el despiece de vehículos en Marina de Cudeyo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha formulado 18 denuncias administrativas, principalmente por contravenir diferentes normas de industria y medioambientales, al responsable de un taller ilegal localizado en una nave de Marina de Cudeyo.

La nave actuaba como taller dedicado al despiece de vehículos. Además de varios turismos sobre los que estaban trabajando, se encontraron diferentes zonas donde se realizaba acopio de piezas de automóviles y neumáticos. También se hallaron varias motos acuáticas.

A finales del pasado mes de mayo, con indicios de la posible existencia de un taller ilegal en Marina de Cudeyo, efectivos de la Guardia Civil de Fiscal y Fronteras, así como del SEPRONA, realizaron una inspección a la nave, en la que también participaron inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Constataron que carecía de licencia y no estaba dada de alta esta actividad, sumando un total de once infracciones por contravenir diferentes normas en materia de industria y municipales.

En la inspección se observaron deficiencias en el almacenamiento y la gestión incontrolada de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

Por contravenir normas relacionadas con la protección del medio ambiente se han formulado siete denuncias, algunas de ellas por no cumplir lo estipulado para el envasado y almacenamiento de residuos peligrosos, tales como motores sin descontaminar, o sobre líquidos refrigerantes y aceites, y no tenía acreditación de la gestión de los residuos.

Además de almacenamiento y gestión incontrolada de neumáticos, realizaban la separación de piezas y componentes de automóviles en un lugar distinto a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT).

Paralelamente, guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria realizaron gestiones sobre un vehículo procedente del Reino Unido que se encontraba en la mencionada nave, con el resultado de una supuesta infracción de contrabando, al haberse introducido en España dicho vehículo sin cumplir las obligaciones aduaneras, principalmente relacionadas con el pago de impuestos.