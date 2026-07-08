La Guardia Civil detiene a tres personas y formula 54 denuncias en las fiestas de Castro Urdiales

Guardia Civil en Castro Urdiales - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido durante las fiestas de Castro Urdiales a tres jóvenes de 28, 24 y 34 años, vecinos de Castro y Vizcaya, el primero como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, el segundo por tener en vigor dos órdenes judiciales de búsqueda y detención, y el tercero, al ser sorprendido tras sustraer un teléfono móvil. En el dispositivo con motivo de la fiestas también se han formulado 54 denuncias administrativas.

La madrugada del 4 de julio, las patrullas detuvieron a un hombre con ocho dosis de cocaína, una pastilla alucinógena y una piedra de hachís, junto a 220 euros que supuestamente provenían de la venta de estupefacientes al menudeo.

Esa misma noche, dentro de los dispositivos preventivos dirigidos a impedir la entrada de armas y objetos peligrosos, así como sustancias estupefacientes en Castro Urdiales, los agentes detectaron a un hombre al que le constaban dos órdenes de búsqueda y detención, por lo que fue arrestado y pasó a disposición judicial.

Unos días antes fue detenido otro hombre que huía tras robar un smartphone a una persona que lo llevaba en la mano. Cuando fue detenido se descubrió que ocultaba entre la ropa un cuchillo de cocina.

Además, durante el dispositivo se han interpuesto 54 denuncias administrativas, principalmente por tenencia o consumo de drogas, así como por faltas de respeto a los agentes, tenencia de armas y alteraciones del orden público.

En otra actuación, el 29 de junio por la tarde, la patrullas que realizaban servicios de seguridad ciudadana en el municipio de Colindres observaron a un hombre en actitud sospechosa que podía estar realizando "un pase" de estupefacientes en la calle.

Cuando vio a los agentes, tiró algo al suelo, que resultó ser una dosis de hachís, por lo que se inspeccionaron sus pertenencias, entre las que localizaron más dosis de la misma sustancia preparadas para su distribución al menudeo y dinero en efectivo que podía provenir de la venta.

Por ello, fue detenido y los guardias se incautaron de 10 dosis de hachís y el dinero que llevaba.