La Guardia Civil habilitará dispositivos en los puntos de observación del eclipse y varios municipios

Agente Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha diseñado un operativo integral por el eclipse solar del próximo 12 de agosto, para que el seguimiento del fenómeno astronómico se desarrolle con seguridad. Así, establecerá dispositivos especiales en los cinco puntos de observación preferente establecidos por el Gobierno regional (Peña Cabarga, Costa Quebrada, Suances, Bareyo y Valderredible) y en otros municipios, como San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales o la Hermandad de Campoo de Suso.

El dispositivo de la Benemérita, planeado junto a Delegación del Gobierno, Ejecutivo autonómico y ayuntamientos, se mantendrá hasta que se recupere la normalidad en aquellos lugares que, de un modo u otro, de una manera u otra, sufran algún tipo de alteración, en especial en las citadas zonas de observación, vías de comunicación y nodos de transportes.

Y es que el fin del operativo, que cuenta con varios ejes y líneas de actuación, es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, atender la movilidad y seguridad vial ante el probable aumento de desplazamientos por vías secundarias y de montaña, vigilar posibles daños medioambientales y prevenir incendios forestales.

Otros ejes del plan son determinar zonas de alta montaña como probables lugares de observación, para contar con dispositivos de reacción ante búsquedas o rescates de personas, la seguridad marítima ante el posible aumento de embarcaciones para seguir el evento desde el mar, y el control de uso de artefactos pirotécnicos.

Igualmente, se intensificará la vigilancia en puertos, aeropuerto, y la costa, el control de venta de elementos de protección (gafas: no sirven las convencionales, tienen que ser homolodadas y certificadas) no homologados, y del uso de unidades aéreas no tripuladas (drones), en especial en lugares donde se establezcan restricciones de vuelos.

Las acciones serán desarrolladas por agentes de Seguridad Ciudadana, Sector de Tráfico, SEPRONA, GREIM, Servicio Marítimo, Unidades Fiscales y de Fronteras y su Equipo PEGASO y de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, que contará con la colaboración de las policías locales.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

En concreto, la Benemérita establecerá dispositivos de servicio fijos con Puestos de Mandos Avanzados (PMA) a cargo de un oficial del Cuerpo en los puntos de observación situados en los aparcamientos de la playa de Cuberris, en Bareyo; en la de Canallave/Valdearenas, en Piélagos; en el mirador de Peñacabarga, en Medio Cudeyo; en la Punta del Dichoso, en Suances; y en el páramo de la Lora, junto al Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.

También habrá dispositivos específicos en otros municipios en los que se no se descarta una importante afluencia de personas para observar el eclipse, entre otros Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera (playa de Gerra), o Hermandad de Campoo de Suso.

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS.

Desde la Guardia Civil aconsejan a cántabros y turistas que observen el eclipse desde el municipio donde se encuentren, y recomiendan a quienes tengan previsto desplazarse a los puntos de observación que lo hagan "con suficiente antelación", que atiendan a las indicaciones de los agentes y mantengan la calma ante posibles aglomeraciones de tráfico o gente.

Asimismo, piden no realizar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, como fuegos o uso de pirotecnia no autorizada, ser respetuosos con el resto de los asistentes al evento y con el medio ambiente también, y no arrojar así basura o dejar desperdicios.

Para evitar robos o hurtos, se aconseja cerrar bien los vehículos, no dejar en su interior objetos de valor, y estar junto a las pertenencias y no perderlas de vista en playas o en el campo.

También aconsejan que los niños permanezcan junto a sus progenitores o acompañantes y evitar que se acercan a zonas peligrosas, mismo proceder que hay que tener con perros y otros animales de compañía, que deben estar en todo momento controlados.

Finalmente, personas que sean víctimas de hechos delictivos, los presencien o sufran un accidente, han de dirigirse a los agentes que estén en el lugar o llamar al teléfono 062 de la Guardia Civil, que considera "útil" instalar en los terminales la aplicación ALERTCOPS, que ofrece enlace directo y seguro con el Cuerpo de Seguridad del Estado más cercano.