Guardias civiles de Cantabria se movilizarán en Madrid por la profesión de riesgo y equiparación real

Archivo - Varias personas durante una protesta convocada por la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), frente a la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles de Cantabria se desplazarán este próximo sábado, 18 de abril, a Madrid para participar en la manifestación nacional convocada para exigir el reconocimiento de profesión de riesgo para "todos" los agentes o la equiparación salarial "real" con las policías autonómicas.

La asociación profesional JUCIL fletará un autobús con 53 plazas, ya ocupadas, mientras que otros agentes irán a la capital con medios propios. Todos ellos se sumarán a la reivindicación colectiva, que también reclama una jubilación "digna".

La movilización concentrará a guardias civiles y policías de toda España a las 12.00 horas en la Puerta del Sol y los participantes exigirán de manera urgente el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, incluyendo tanto a Clases Pasivas como a la Seguridad Social.

JUCIL Cantabria, que señala que estas demandas deben cubrir a la "totalidad" de la institución, denuncia en un comunicado la situación actual de "limbo". Por ello exige que el reconocimiento de profesión de riesgo sea para todos los efectivos "sin excepción alguna, corrigiendo la injusticia que sufren tanto quienes pertenecen al régimen de Clases Pasivas como los encuadrados en la Seguridad Social".

"No podemos permitir que se sigan creando agentes de primera y de segunda. La peligrosidad es inherente a nuestra función, independientemente del régimen de cotización", señala asociación, que explica así que agentes cántabros acudirán a Madrid para, entre todos, exigir que se les "trate con la misma dignidad y derechos que a cualquier otro cuerpo policial de España".

Por lo demás, JUCIL Cantabria insiste en la importancia de la unidad de las organizaciones para que las administraciones atiendan unas reivindicaciones que "llevan años estancadas". En este sentido, cree que la protesta del sábado en Madrid marcará "un punto de inflexión ante el inmovilismo del Ministerio del Interior".

Entre tanto, la asociación, que cuenta con 15.000 miembros en todo el país, avisa que continuará con las movilizaciones "hasta que el sueldo, la jubilación y el reconocimiento del riesgo sean idénticos a los de las policías autonómicas".