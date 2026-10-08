Guardias civiles donan coches patrulla de juguete al área de Hospitalización Pediátrica de Valdecilla

Guardias civiles y familiares donan coches patrulla de juguete al área de Hospitalización Pediátrica de Valdecilla - GUADIA CIVIL

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una representación de guardias civiles de Cantabria ha entregado este jueves, en el área de Hospitalización Pediátrica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, tres coches de juguete que simulan a patrullas, para que puedan disfrutarlos los niños ingresados. Esta donación ha sido posible gracias a las aportaciones solidarias de componentes de este Cuerpo y sus familias.

La Guardia Civil ha explicado que con esta iniciativa se pretende hacer más llevadero el tiempo de hospitalización de los más pequeños, y que, durante algunos momentos del día, puedan disfrutar jugando y olvidarse del problema de salud que les llevó al hospital. Además, diferentes estudios han indicado que el juego tiene un alto valor terapéutico y esta donanción pretende contribuir a ese objetivo.

Los juguetes, dos motocicletas y un vehículo, todos ellos eléctricos, con los que poder circular por los pasillos, están serigrafiados como los vehículos patrulla de la Guardia Civil e incluyen luces, sirenas, megafonía, música, etcétera. Además, uno de ellos está provisto con un mando para que los padres puedan controlar a distancia la conducción.

Los niños que actualmente se encuentran ingresados han recibido los juguetes y unos detalles institucionales de mano de varios componentes de este Cuerpo, encabezados por el coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Jorge Bodelón, que ha estado acompañado por el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz, la jefa del Servicio de Pediatría, María Jesús Cabero, y el director de Enfermería, Luis Mariano López.

Esta iniciativa partió de la Jefatura de la Guardia Civil de Cantabria, que se marcó como primer objetivo adquirir uno de estos juguetes y poder entregarlo al Hospital antes de la festividad de la Patrona de este Cuerpo, la Virgen del Pilar, el próximo 12 de octubre.

La propuesta se lanzó a mediados de agosto a los guardias civiles destinados en Cantabria, en el marco de las actividades de responsabilidad social corporativa que se realizan, para que éstos y sus familias, de manera voluntaria y altruista colaborarán económicamente en el proyecto. Las aportaciones se canalizaron en la asociación sin ánimo de lucro Virgen del Pilar -XIII Zona.

En menos de un mes se comunicó el cierre de la cuestación al haberse alcanzado el objetivo, no solo para la adquisición de uno de estos vehículos juguete, sino de tres. Los guardias civiles y sus familias, con este pequeño apoyo, desean "muchas horas de juego, esperanza y la pronta recuperación de los niños y niñas ingresados".