Guarnizo celebra San Isidro este fin de semana con música, actividades y el XV Día del Ciclista Popular

Guarnizo celebra San Isidro Labrador este fin de semana con música, actividades y el XV Día del Ciclista Popular - AYTO DE EL ASTILLERO

ASTILLERO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero, junto a la Comisión de Fiestas 'San Isidro' y la Junta Vecinal de Guarnizo, ha presentado este martes el programa de las fiestas de San Isidro Labrador 2026, que se celebrarán los días 15, 16 y 17 de mayo con una agenda de actividades pensadas para todas las edades, que incluyen música en directo, tradición y deporte, con iniciativas como el XV Día del Ciclista Popular.

La programación arrancará el viernes 15 con el chupinazo y la apertura del bar de la comisión, seguido de actuaciones musicales, chocolatada popular y sesión de DJ hasta la madrugada.

El sábado 16 estará marcado por un ambiente familiar y participativo, con propuestas como hinchables, pintacaras, música, actuaciones musicales, además de la misa. Habrá una chorizada popular y las actuaciones de la orquesta La Rebelión y del grupo Tudanca Folk.

El domingo 17 se celebrará el XV Día del Ciclista Popular, cuya recogida de dorsales tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en la carpa de las fiestas, mientras que la salida está prevista a las 11.30 horas. Será obligatorio el uso del casco y no están permitidas bicicletas con ruedines. Al final del recorrido de 11 kilómetros habrá avituallamiento para los participantes y un sorteo de regalos.

La jornada continuará con la paella popular, juegos y una fiesta de la espuma, que pondrá el broche final a tres días de celebración, ha informado el Consistorio.

El alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, ha destacado "el enorme trabajo y compromiso de todas las personas que hacen posible estas fiestas año tras año, manteniendo viva una tradición muy querida por los vecinos y logrando que Guarnizo siga contando con unas celebraciones participativas y abiertas a todos". Además, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar del programa, pensado para "compartir y seguir fortaleciendo el ambiente cercano y familiar del pueblo".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas, ha subrayado la importancia de seguir apoyando unas fiestas que dinamizan el municipio y ofrecen actividades para todas las edades. Asimismo, ha puesto en valor "la implicación de las comisiones, asociaciones y colaboradores, cuyo esfuerzo permite mantener una programación variada y participativa".