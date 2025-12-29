Hallada y destruida en una casa del Valle de Villaverde una granada de mortero de la Guerra Civil

Granada de mortero hallada en una vivienda de Valle de Villaverde - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria han destruido de forma controlada de una granada de mortero de la Guerra Civil que se encontraba en una vivienda del Valle de Villaverde.

La Benemérita fue alertada de la existencia del artefacto, que al parecer tenía un familiar -ya fallecido- de la persona que realizó el aviso.

Tras recibir la comunicación, el pasado viernes, se desplazaron al domicilio Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) del instituto armado en la región.

Una vez allí, comprobaron que se trataba de una granada de mortero de 81 milímetros de la Guerra Civil, en estado de oxidación pero que mantenía intacto todo su potencial destructivo. Tras asegurar el artefacto, lo trasladaron a un paraje próximo donde se destruyó de manera contralada.

La Guardia Civil indica que en caso de localizar este tipo de artefactos, y con independencia del estado exterior que presenten, no se pueden tocar y hay que llamar de inmediato al 062.

Y es que estos dispositivos son muy peligrosos, de modo que puede ser letal su almacenamiento o manipulación, según advierte en un comunicado.