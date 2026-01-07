Hallan una nutria muerta en una trampa de pesca ilegal en Astillero

Agentes de Pesca hallan una nutria muerta en una trampa de pesca ilegal en la dársena de Orconera en Astillero - GOBIERNO

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Vigilancia Pesquera de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria han localizado una nutria --especie protegida-- muerta en el interior de una trampa de pesca ilegal situada en los atraques de la dársena de Orconera, en el municipio de Astillero.

Tras el hallazgo, que fue posible gracias a la colaboración ciudadana, se procedió a la retirada del ejemplar, que queda a la espera de la realización de la correspondiente necropsia, así como a la incautación y depósito de la trampa de pesca ilegal.

La intervención se ha llevado a cabo de forma coordinada junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, y la Consejería ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y tratar de identificar al posible responsable de la colocación de la trampa.

Según ha trasladado el Gobierno en un comunicado, los hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía ante la posible existencia de un delito contra la fauna y la flora, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

El Ejecutivo cántabro ha remarcado que el uso de artes de pesca no autorizados constituye una infracción grave y supone un grave riesgo para la conservación de las especies protegidas y el equilibrio de los ecosistemas.