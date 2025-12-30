Hallan en Polanco un gato con más de 50 perdigones en su cuerpo

Prueba radiológica del gato con perdigones en su interior - DEAN

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Gatucos Torrelavega ha atendido recientemente a un gato procedente de una colonia felina de Posadillo (Polanco) que albergaba más de 50 perdigones en su cuerpo.

Se trata de Van Gogh, un animal que había sido intervenido quirúrgicamente por un carcinoma en la oreja y se encontraba recuperándose en el refugio cuando comenzó a mostrar cojera persistente. Tras su traslado al veterinario y la realización de pruebas radiológicas, se detectaron los perdigones en su interior.

La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria), en la que se integra Gatucos Torrelavega, ha sido quien ha dado a conocer estos hechos, que denunciará ante las autoridades competentes y ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que se investigue y se depuren responsabilidades.

DEAN considera de "extrema gravedad" lo ocurrido y advierte que "no es un hecho aislado", sino que "vuelve a poner de manifiesto una situación que se lleva años denunciando". Y es que, como ha recalcado, una cantidad tan elevada de perdigones "no puede corresponder en ningún caso a un disparo accidental".

"No estamos ante un hecho fortuito. Todo apunta a un acto deliberado, prolongado y con ensañamiento, ya que de haber sido un único disparo, el animal habría huido instintivamente. La acumulación de impactos solo puede explicarse por una acción consciente y reiterada de extrema crueldad", ha subrayado la entidad en un comunicado.

Según la Federación, en el municipio de Polanco se vienen produciendo desde hace años episodios reiterados de disparos contra gatos, denunciados por vecinos y asociaciones, sin que, a su juicio, "se les haya dado la importancia ni la respuesta que la gravedad de los hechos exige".

Algo que considera "especialmente preocupante cuando desde el propio Ayuntamiento se ha llegado a afirmar públicamente que no existen gatos comunitarios" en el municipio, "negando una realidad conocida por la ciudadanía y documentada por las entidades de protección animal".

DEAN ha reseñado que el maltrato animal constituye un delito, y que el uso de armas contra animales en entornos habitados supone además "un grave riesgo para la seguridad pública".

"No podemos ni debemos normalizar que en nuestros pueblos se dispare contra animales indefensos con total impunidad. La violencia ejercida contra los animales es una señal de alarma social que las administraciones no pueden seguir ignorando", ha sentenciado, al tiempo que ha exigido investigación, responsabilidades y medidas efectivas "antes de que tengamos que lamentar consecuencias aún más graves".