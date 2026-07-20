Herida una mujer de 89 arrollada fuera de un paso de cebra y un ciclista de 15 que chocó con autobús

Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO, EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 89 años y un menor de 15 han resultado heridos en sendos accidentes en Santander, la primera tras ser arrollada por un turismo fuera de un paso de cebra y el segundo al colisionar con un autobús.

El atropello se produjo el viernes a las 18.00 horas en la calle Castilla y la mujer fue atendida por agentes de la Policía Local primero y después por una ambulancia del 061 que la trasladó al Hospital de Valdecilla.

Y la colisión tuvo lugar a las 18.30 horas del sábado en la calle Reina Victoria. Resultó herido el ciclista, un menor de 15 años, que también fue auxiliado por efectivos de la Unidad de Atestados y por una dotación 061 que le evacuó a Valdecilla, ha informado este lunes la Policía.

En cuanto al resto de intervenciones de los agentes, destaca que han formulado dos denuncias por consumo de alcohol en la vía pública en diferentes controles a lo largo del fin de semana, que ha coincidido con el chupinazo y el arranque de las fiestas de la Semana Grande de Santander y el seguimiento y celebración de la final del mundial de fútbol que ha ganado España.

También han identificado y denunciado a una persona que se estaba en la vía pública por molestias de cánticos y palmas en tono elevado, alterando la convivencia ciudadana.

Y a dos hosteleros, uno del Paseo Pereda por no presentar la licencia; y otro de la Bajada del Caleruco, por música elevada, molestias al vecindario, incumplir las condiciones de la licencia y el horario.