Herido un camionero de Bilbao tras salirse de la A-8 a la altura de Laredo

Herido un camionero de Bilbao tras salirse de la vía en la A-8 a la altura de Laredo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven camionero, vecino de Bilbao, ha resultado herido tras salirse de la vía con el camión de pequeño tamaño que conducía en el punto kilométrico 168,8 de la Autovía del Cantábrico, A-8, sentido Asturias, a su paso por la localidad de Laredo.

El hombre ha sido trasladado al hospital de Cruces, en Barakaldo, donde se encuentra con pronóstico reservado, tras quedar atrapado en el interior del vehículo, que estaba en una vaguada de hierba junto a la A-8, ha informado el Servicio de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria.

El 112 ha recibido una llamada de alerta sobre el accidente a las 11.30 horas, momento en el que ha movilizado a los bomberos del propio servicio, 061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

A su llegada, los bomberos del Ejecutivo regional han excarcelado al conductor, que permanecía atrapado en el camión, le han sacado en un tablero espinal y le han estabilizado.

Ya con el equipo sanitario en el lugar, le han atendido de urgencia y le han trasladado consciente y con pronóstico reservado a Cruces. El joven se encuentra a la espera de pruebas diagnósticas.

Los agentes de la Guardia Civil han realizado labores de control del tráfico y atestado, mientras que el personal de manteniendo de carreteras se ha encargado de la señalización y limpieza de la vía.

Por el momento, el carril lento de la A-8 permanecerá cortado en el punto del accidente hasta la retirada del camión.