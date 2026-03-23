Herido un hombre mientras talaba un árbol en Roiz - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido, con posible lesión medular, mientras talaba un árbol en la localidad de Roiz, en el municipio cántabro de Valdáliga.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso de una persona herida el domingo por la tarde y movilizó a Bomberos del Gobierno de Cantabria, una ambulancia y a la Guardia Civil.

Efectivos del parque de Valdáliga lo portearon hasta una zona accesible, donde la UVI móvil lo trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.