Herido leve un conductor tras desprenderse una roca en la N-634 a la altura de Golbardo

Imagen del vehículo afectado por el desprendimiento - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor, y único ocupante del vehículo, ha resultado herido leve esta noche tras desprenderse una roca sobre el coche con el que circulaba por el punto kilométrico 240,5 de la carretera N-634, a la altura de Golbardo (Reocín).

Los hechos han ocurrido a las 23.50 horas de este martes, 14 de julio, en el tramo de dicha carretera nacional, que discurre entre Golbardo y Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal).

La Guardia Civil de Cantabria ha actuado en la zona del accidente hasta las 1.30 horas, ha informado la Delegación del Gobierno.

Su titular, Pedro Casares, ha detallado, a preguntas de los periodistas, que "afortunadamente solo hemos tenido un herido leve que está en perfecto estado, y que era el único ocupante del vehículo".

Además, ha explicado que se ha puesto en contacto con la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, que está trabajando para esclarecer lo sucedido "y, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir".

En este sentido, Casares ha asegurado que el Gobierno de España actuará "a la mayor urgencia posible" sobre la vía, "si tenemos que tomar alguna medida".

Asimismo, ha puntualizado que la seguridad vial "es esencial" y ha agradecido el trabajo que realiza la Demarcación de Carreteras "durante todo el año", en cuanto a la supervisión de las vías y el mantenimiento.

Casares ha realizado estas declaraciones este miércoles durante la presentación de la Operación Verano de la Policía Nacional en Cantabria.