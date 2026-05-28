Herido leve tras salirse de la vía su vehículo y volcar en la N-623 en Corvera de Toranzo

Herido leve al salirse de la vía y volcar su turismo en Corvera de Toranzo - 112

SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido leve tras salirse de la vía y volcar su vehículo, en la carretera nacional N-623 en Corvera de Toranzo.

Está a la espera de pruebas diagnósticas y ha sido atendido y trasladado por 061, informa el 112 en la red social X.

Bomberos del Gobierno de Cantabria han señalizado la zona hasta la llegada de la Guardia Civil y han volteado el turismo. Al lugar ha acudido además personal de Carreteras.