Hiere con un palo en la cabeza a otro hombre tras una pelea múltiple por dinero en Santander

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido detenido en Santander por agredir con un palo a otro de 23, al que causó una herida en la cabeza por la que sangró de forma abundante y que precisó puntos de sutura. La agresión se produjo en el transcurso de una pelea entre varias personas iniciadas por un tema monetario.

Este arresto, por un supuesto delito de lesiones, tuvo lugar en la calle Atilano Rodríguez de la ciudad el jueves por la noche, a las 23.30 horas, ha informado este viernes la Policía Local, que denunció a todos los participantes en la pelea, en base a la ley y por causar desórdenes en la vía pública, e instruyó diligencias judiciales.

Por su parte, el herido fue trasladado por el 061 al Hospital Valdecilla y los sanitarios de la ambulancia manifestaron que las lesiones iban a necesitar puntos de sutura.