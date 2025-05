Higuera (Racing) tiene "fe absoluta" en el equipo y espera convertir el domingo El Sardinero "en una caldera"

La temporada lleva "un 30% más de afluencia al campo" que la de 2007-2008, que fue la que consiguió mejores datos de asistencia

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, ha manifestado que tiene una "fe absoluta" en los futbolistas y en el equipo técnico, y espera, "todos juntos", convertir El Sardinero el próximo domingo, 11 de mayo, "en una caldera", y que el partido sea "un medio infierno para el Oviedo, al que le hagamos pasar 90 minutos de sufrimiento".

Así lo ha señalado el presidente del Racing este jueves en declaraciones a la prensa, en las que ha asegurado que tres victorias serán suficientes para el acceso directo. "Yo creo que con 74-75 puntos está el ascenso directo en esos parámetros, y el playoff está en el entorno de 66-67 como mucho", ha valorado.

Higuera ha reconocido que está "disgustado" por la última derrota el pasado domingo ante el Cartagena y cada jugador está "enrabietado", si bien ha apostado por poner el foco en el siguiente encuentro contra el Oviedo, previsto a las 14.00 horas en los Campos de Sport.

Ha insistido en que la posición del Racing es "absolutamente privilegiada" y "las posibilidades de ascenso en un partido contra el Oviedo y en tu casa es algo que realmente yo lo hubiera firmado el primer día con sangre".

Según ha apuntado, la derrota contra el Cartagena no se pareció "ni lo más mínimo" a lo que ocurrió con el Villarreal la temporada pasada, dado que, a su juicio, el Racing en este encuentro fue "infinitamente superior" aunque "no acertó". "Fuimos nosotros mismos; en Villarreal no", ha incidido.

"En este pueblo somos un poco tendentes a fustigarnos y a creernos, cuando ganamos, que somos la madre que lo parió y cuando perdemos, pensar que somos un desastre. Y no es verdad. El fútbol cambia cada semana", ha trasladado el presidente, que ha añadido que "tampoco tenemos que mandar el mensaje de que si nosotros el domingo ganamos al Oviedo, ya hemos ascendido".

Higuera ha asegurado que "todos juntos tenemos muchísimas más posibilidades de conseguir un sueño". Así, ha animado a "conseguir que el futbolista se hinche de aire por su afición y que el equipo contrario se acogote".

"EL CAMPO SE ESTÁ QUEDANDO PEQUEÑO"

En este punto, ha indicado que "el campo se está quedando pequeño", lo que, en su opinión, sirve para "poner en valor lo que está ocurriendo, que es algo verdaderamente meritorio".

Según ha destacado, la presente temporada "lleva un 30% más de afluencia al campo" que la de 2007-2008, que fue la que consiguió mejores datos de asistencia.

"Yo creo que estamos en un momento absolutamente histórico, con una unión y con un estar todos juntos que no ha pasado nunca, y a mí personalmente me hace sentir un orgullo inenarrable", ha sentenciado.

El presidente del Racing ha hecho estas declaraciones en la visita a los baños de los Campos de Sport de El Sardinero tras la finalización de las obras de reforma, junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien ha deseado suerte al Racing para el encuentro del domingo.