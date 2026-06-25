El Hospital Sierrallana tendrá un nuevo edificio con hasta 330 camas en habitaciones individuales

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SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Sierrallana (Torrelavega) contará con un nuevo edificio de hospitalización, que dispondrá de 300 camas, ampliables hasta 330, en habitaciones individuales.

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, este jueves durante su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en el que también ha avanzado que la reforma del Hospital del Día Médico comenzará el 1 de octubre.

Según ha indicado, el Gobierno autonómico ya ha concluido el Plan Funcional, que en su primera fase incluye un nuevo edificio de hospitalización para Sierrallana.

Se trata de un nuevo edificio que va a permitir, ha destacado, aumentar la capacidad del hospital para atender a un mayor número de pacientes y, sobre todo, mejorar "la dignidad, la confortabilidad y la humanidad" de la asistencia sanitaria a su población de referencia.

Una "gran inversión", ha subrayado, que se lanzará con el inicio de las obras a lo largo de 2027 y que va a contribuir a "equilibrar" la oferta hospitalaria en la comunidad autónoma, fortaleciendo el papel de Sierrallana como el "gran pilar" que es para decenas de miles de familias y de pacientes del área occidental.

"No hay que parar, la mejora y la ampliación de este hospital tiene que continuar", ha defendido Buruaga, que ha informado que también se incorporará progresivamente la cirugía robótica al hospital.

En cuanto al Hospital de Día Médico, ha avanzado que el 1 de octubre comenzarán las obras de la reforma integral para aumentar su capacidad de tratamiento, dotar de más herramientas a los profesionales y adaptarlo a las necesidades de los pacientes.

MODIFICADO A LA UNIDAD DE PROTONTERAPIA

En materia sanitaria, Buruaga también ha anunciado que el Gobierno de Cantabria va a tramitar un modificado en el proyecto de construcción de la unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, tras las "incidencias" derivadas en la última fase de excavación, en la que han detectado estructuras de hormigón y servicios afectados no documentados.

En cualquier caso, ha señalado que no se trata de "un problema mayor" y la previsión es que la máquina quede instalada en el primer trimestre de 2027 y que el primer tratamiento con protonterapia pueda realizarse, como estaba previsto, a finales de ese mismo año.

Según ha informado, la fase de excavación del búnker y su comunicación con la torre D ya ha finalizado y ha comenzado la fase de hormigonado previa a la visita del Consejo de Seguridad Nuclear.

La presidenta ha señalado que "no está siendo fácil, en absoluto, está siendo muy complicado", dadas las "carencias" del proyecto inicial --que se redactó bajo el mandato del Gobierno anterior (PRC-PSOE)-- y las "incidencias" derivadas de la "extraordinaria" dureza de la roca en la última fase de excavación, así como la existencia de estructuras de hormigón y de nuevos servicios afectados, que "no estaban previstos" y han provocado un "cierto retraso".

De esta forma, ha anticipado que el Gobierno regional va a tener que tramitar otro modificado, "como ha ocurrido con todos y cada uno de los proyectos" del anterior Ejecutivo.

Se trata de unas obras que, ha subrayado Buruaga, en la etapa anterior "nos trajo de cabeza", pero que "avanzan sin apenas interferir en la actividad del hospital".

Respecto a Valdecilla, la líder del Ejecutivo autonómico espera que las obras del nuevo área de endoscopias se inicien durante el próximo semestre.

OTROS ANUNCIOS

En cuanto a los centros de salud, la presidenta ha avanzado que en septiembre comenzarán las obras del de Polanco, al que le seguirá la contratación del proyecto y licitación del de Suances, al tiempo que se avanza en la contratación para construir el de Piélagos Norte, con la previsión de que las obras puedan comenzar en 2027.

Y en el ámbito asistencial, ha anunciado que en 2027 Reinosa tendrá una nueva base del 061, una UVI móvil 24 horas con personal específico adscrito.

Además, la presidenta ha informado que el nuevo programa de hospitalización domiciliaria pediátrica se ampliará este año 2026 a psiquiatría.

En cuanto al cribado de cáncer de mama, en la vuelta 16 se completará la franja de edad y quedarán incluidas todas las mujeres de 45 a 74 años. Mientras que el cribado neonatal llegará a 35 patologías en enero de 2027 y hasta 37 en marzo de ese año.

Finalmente, la líder del Ejecutivo autonómico ha trasladado que se está ultimando un Plan de Ordenación de Recursos Humanos con horizonte 2026-2036.