Los hosteleros cántabros cerrarán julio con una ocupación del 85% y afrontan agosto con un "elevado volumen de reservas"

Archivo - Turistas en Cantabria - NACHO CUBERO / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros cántabros cerrarán el mes de julio con una ocupación media del 85 por ciento, según los datos provisionales que manejan, aunque numerosos establecimientos han rozado el lleno durante los fines de semana y en los principales lugares turísticos de la región.

Así, el sector hace una valoración "muy positiva" del desarrollo de la temporada turística este mes, encara agosto con "un elevado volumen de reservas ya confirmadas" y afronta la recta final del verano "con optimismo". Con todo ello, esperan que la de 2026 sea "una de las mejores campañas" estivales de los últimos años.

"Los datos confirman que Cantabria sigue ganando peso como destino turístico de referencia", ha destacado a Europa Press el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Eduardo Lamadrid, quien ha explicado que el "buen comportamiento" del sector en lo que va de verano ha estado "favorecido por una combinación de factores", entre los que ha destacado el buen tiempo.

En este sentido, ha subrayado que durante prácticamente todo el mes de julio ha habido jornadas de sol y temperaturas agradables, "lejos de las olas de calor extremo registradas en otras comunidades", lo que ha convertido a Cantabria en "un destino especialmente atractivo para quienes buscaban disfrutar del verano con mayor confort".

También ha citado la "calidad" de la oferta hostelera de la región, el "atractivo" de la gastronomía cántabra y una programación "repleta" de actividades culturales, musicales y festivas, "claves" para atraer y repartir visitantes por toda la región.