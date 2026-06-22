La huelga de basuras en la zona occidental y Bezana tiene un seguimiento del 100%, según CCOO

Huelga basuras Oxital. - CCOO

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Hábitat de CCOO de Cantabria ha destacado el seguimiento "masivo y total" de las huelgas convocadas en los servicios de recogida de residuos de la zona occidental de Cantabria y del municipio de Santa Cruz de Bezana.

Se trata de unos "conflictos que comparten problemática", ha indicado el sindicato en nota de prensa, ya que han surgido ante la "falta de avances "en la negociación de los convenios colectivos y la "falta de interés" de las empresas adjudicatarias y de los ayuntamientos por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio.

En el caso de la zona occidental, la huelga indefinida convocada en la empresa Oxital, adjudicataria del servicio, ha comenzado este lunes, 22 de junio, con un respaldo unánime por parte de toda la plantilla llamada al paro, alrededor de veinte personas.

La movilización afecta al servicio de recogida de residuos en 18 municipios del occidente de Cantabria, entre ellos Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras.

El responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, Jesús de Cos, ha subrayado que "la plantilla está unida y convencida de que hay que luchar para conseguir un convenio colectivo digno que mejore sus condiciones salariales y laborales".

De Cos ha explicado que la huelga responde al "bloqueo existente" en la negociación del convenio colectivo y a la "falta de respuesta" a reivindicaciones relacionadas con los salarios, la jornada, los descansos y las vacaciones.

Además, ha criticado la situación generada por la "falta de planificación" en la renovación de los contratos públicos vinculados al servicio, dependiente de MARE, ya que el contrato ha agotado todas las prórrogas posibles.

"El sector de la recogida de basuras lleva años soportando licitaciones que o nacen con presupuestos insuficientes o terminan adjudicándose con importantes rebajas económicas. Una política que repercute de forma directa en las condiciones de trabajo de las plantillas", ha señalado el responsable sindical.

La Federación de Hábitat ha indicado que las partes han sido convocadas este martes a una reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA), donde el sindicato acudirá "con voluntad negociadora, pero manteniendo intactas las reivindicaciones de la plantilla".

HUELGA EN BEZANA

Por otro lado, la huelga indefinida en el servicio de recogida de residuos de Santa Cruz de Bezana continúa tras varios días de conflicto, manteniendo igualmente un seguimiento "masivo y total" por parte de las 13 personas que forman la plantilla.

"La plantilla de Bezana está dando un ejemplo de compromiso y unidad. El respaldo a la huelga está siendo absoluto porque los trabajadores y trabajadoras están cansados de la falta de respuestas a unas demandas que son razonables y perfectamente asumibles", ha dicho Cos.