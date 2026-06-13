Identificado el presunto autor de una estafa de 5.000 euros por un coche de segunda mano - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a un madrileño como presunto autor de una estafa cometida contra un cántabro que perdió 5.000 euros al intentar adquirir un coche de segunda mano anunciado en redes sociales.

La víctima buscaba un vehículo de ocasión cuando dio con un anuncio ajustado a sus necesidades. Al pulsar sobre el enlace, le redirigió a una página web que imitaba la apariencia de un concesionario de compraventa de vehículos usados.

Tras un primer contacto, los supuestos vendedores trasladaron la conversación al correo electrónico, donde remitieron fotografías del coche, detalles sobre su estado y documentación con la que reforzaban la apariencia de una operación legítima.

Acordadas las condiciones, solicitaron los datos personales del interesado para formalizar el contrato de compraventa. Una vez firmado, la víctima realizó varias transferencias bancarias por un total de 5.000 euros.

Los estafadores prolongaron el engaño con mensajes periódicos sobre el supuesto envío, incluso al informar de que el coche estaba en el puerto de Cádiz a la espera de ser transportado hasta su destino.

Cuando el comprador empezó a reclamar información concreta, los responsables cortaron toda comunicación y la página web dejó de estar operativa.

La investigación ha determinado que los autores emplearon una técnica de suplantación de identidad comercial al crear una página web fraudulenta de aspecto profesional y que, para reforzar la credibilidad del engaño, lo acompañaron de documentación contractual, fotografías del vehículo y un contacto constante con la víctima, simulando todas las fases propias de una compraventa legítima.

La confianza del comprador se sostuvo con falsas actualizaciones, una estrategia dirigida a retrasar la detección del fraude hasta haber recibido el dinero, ha informado la Benemérita.

La Guardia Civil ha advertido que este tipo de estafa aprovecha el interés por adquirir vehículos a precios competitivos y se apoya en páginas web efímeras que desaparecen una vez consumado el engaño.

A raíz de la denuncia, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias activó la investigación, en la que el Equipo @ de la CiberComandancia análizó las comunicaciones entre ambas partes y la documentación. En paralelo, realizó gestiones sobre las transferencias bancarias y solicitó el bloqueo de la cuenta receptora.

Estas actuaciones permitieron identificar plenamente a un vecino de Madrid como presunto responsable de los hechos, investigados por el Puesto Principal de Las Rozas (Madrid).

La Guardia Civil ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en Majadahonda (Madrid) las diligencias instruidas.

RECOMENDACIONES

Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad; desconfiar de ofertas excesivamente baratas; verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos; evitar pagos fuera de los canales oficiales y guardar los justificantes de pago y los mensajes.

A través de la Sede Electrónica y de la CiberComandancia, facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o en su interior y pérdida o localización de documentación.