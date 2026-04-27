El IES Marismas de Santoña gana el VI Concurso de Cristalización en la Escuela de la UC

Cristales. - UC

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El IES Marismas de Santoña ha ganado el VI Concurso de Cristalización en la Escuela organizado por el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada (CITIMAC) de la Universidad de Cantabria (UC), mientras que el Colegio Torreánaz ha quedado segundo y el Centro Social Bellavista Julio Blanco, tercero.

El Paraninfo de la UC acogió la final de este certamen, que ha contado con la participación de más de 700 alumnos de 26 centros de Secundaria de diferentes puntos de la comunidad autónoma, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

Cada equipo participante presentó una maqueta-expositor con una muestra de los cristales conseguidos en sus experimentos, en formato libre, además de un póster y un cuaderno de formato científico en el que exponían los objetivos, materiales, métodos, resultados y conclusiones del trabajo realizado. Además, algunos de los participantes enviaron un vídeo o presentación con fotografías relacionados con los cristales.

El IES Marismas, además de ser el primer clasificado, obtuvo el premio a 'Mejor maqueta la muestra de los cristales obtenidos' que patrocina el CITIMAC; mientras que el Colegio Torreánaz logró el reconocimiento a la 'Mejor aplicación del método científico', patrocinado por la Facultad de Ciencias de la UC.

Por su parte, el Centro Social Bellavista Julio Blanco fue distinguido como el más participativo y comunicativo, premio patrocinado por el Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad.

Antes de la entrega de los premios, el geólogo y paleontólogo Ignacio Díaz Martínez ofreció la conferencia 'Los fósiles, mensajeros del pasado'.

La vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra, que presidió el acto de entrega de los premios, destacó el "claro compromiso" que la UC tiene con la difusión de la ciencia. "Nos parece muy positivo impulsar las vocaciones científicas. Somos el siguiente paso, los esperamos a todos ellos en el futuro, por lo que colaborar en este tipo de concursos es fantástico", subrayó.

Por su parte, el coordinador del certamen, José Antonio Barreda, indicó que las maquetas con los trabajos permanecerán expuestas en el Paraninfo de la UC y se podrán visitar este lunes 27, el miércoles 29 y el jueves 30, de 17 a 20 horas.

Además, adelantó que el equipo ganador participará, con el póster y el vídeo, en la final nacional que se celebrará cuando concluya el curso escolar.

PREMIOS

Además del IES Marismas, el Colegio Torreánaz y el Centro Social Bellavista Julio Blanco en primera, segunda y tercera posición, el premio al Mejor Proyecto, con jurado popular, recayó en el Colegio San Jose-Niño Jesús; el Mejor Póster Científico, en el IES Valle del Saja; la Mejor Maqueta con la muestra de los cristales obtenidos, en el IES Villajunco; y el Mejor Vídeo relacionado con los cristales, en el IES Marismas.

El Proyecto más innovador y original fue el del Colegio María Reina Inmaculada, el Premio a la mejor aplicación del método científico para el Colegio Torreánaz y el de Mejor monocristal y composición cristalina de ADP para el Miguel Bravo- AA La Salle, mientras que como Equipo más participativo y comunicativo se reconoció al del Centro Social Bellavista Julio Blanco.

Finalmente, la Mejor cristalización de azúcar, sal común u otro compuesto alternativo fue la del IES San Miguel de Meruelo, el Mejor policristal imitando geoda el del IES Alisal y la Mejor maqueta inspirada en el Real Racing Club la del Colegio San Jose-Niño Jesús.