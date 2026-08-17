Igual asegura que la Ordenanza de Terrazas está "muy avanzada" y que se anunciará "en breve"

Archivo - Turistas tomando algo en una terraza de Santander. - NACHO CUBERO / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que la Ordenanza de Terrazas del municipio "está muy avanzada" y ha avanzado que se anunciará "en breve".

A preguntas de los periodistas, tras la presentación del Comic's Street, ha apuntado que el Ayuntamiento se encuentra resolviendo las alegaciones presentadas tanto por vecinos como por los hosteleros.

La regidora ha afirmado que le parecería "traicionero" anunciar este plan en agosto, puesto que "muchos vecinos están de vacaciones" y los hosteleros "muy ocupados".

"Con esa ordenanza, por supuesto, que se va a reducir el horario de las terrazas, pero queremos que se encuentre el equilibrio entre hosteleros y vecinos", ha dicho Igual.

Así, ha puntualizado que la Ordenanza de Terrazas tiene que ser "la mejor" para vecinos y hosteleros.

Por último, la alcaldesa ha explicado que esta nueva normativa tiene que generar puestos de trabajo en la ciudad, y ha de ser compatible con el descanso de los vecinos.