Igual asegura que se puede compaginar "totalmente" la Alcaldía con el cargo de senadora

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que se puede compaginar "totalmente" la Alcaldía con el cargo de senadora autonómica.

"A ver si otros lo pueden hacer y Gema Igual no lo puede hacer", ha apostillado la regidora este martes a preguntas de la prensa sobre las declaraciones del PSOE en las que sostiene que "Santander no puede tener una alcaldesa a tiempo parcial".

Igual ha censurado la "crítica fácil" que ha hecho la oposición tras conocer que encabezará la candidatura del PP de Cantabria al Senado en las elecciones del 29 de noviembre.

Y es que si Igual resulta elegida senadora, tendría que renunciar a su escaño en el Parlamento regional. Sin embargo, no existe ninguna incompatibilidad con su cargo de alcaldesa, que, de hecho, opta a revalidar en las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Me parece tan ruin en lo que nos estamos convirtiendo... Que si yo no estoy, no está nadie, y si está ésta, es la peor", ha valorado la candidata 'popular', que ha aseverado que si consigue la confianza de los ciudadanos seguirá "defendiendo Santander y Cantabria" en el Senado.

Según ha explicado, si resulta elegida, el Senado requiere de su presencia dos días a la semana durante dos semanas alternas al mes. Al respecto ha indicado que en este momento es vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ya está fuera de la ciudad durante dos días, una vez al mes.

Asimismo, ha destacado que a los santanderinos y a los cántabros "les vendrá bien" que cualquier santanderino o cántabro tenga la oportunidad de estar en Madrid defendiendo los intereses de la ciudad o de la región, "sean del partido que sean".

"Esa es la política por la que voy a trabajar y a luchar para que el día 29 de noviembre los santanderinos y los cántabros confíen en mí como futura senadora", ha sentenciado.

Igual ha hecho estas declaraciones en la clausura del programa CARE (Centro de Alto Rendimiento Empresarial), en el Centro de Iniciativas Empresariales CIE.