Igual defiende la colaboración público-privada para transformar la tecnología en crecimiento económico y progreso social

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la inauguración del 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que Ametic celebra en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La alcaldesa destaca la "apuesta" de Santander por la innovación como palanca de transformación SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha defendido la colaboración público-privada como una de las principales herramientas para transformar la tecnología, el talento y el conocimiento en crecimiento económico, mejores servicios y progreso social.

Así lo ha expuesto durante su participación en la inauguración del 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic) que ha arrancado este lunes en Santander, dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

A su juicio, la colaboración público-privada "es lo que debe regir para el avance de un país" y ha incidido en que el potencial de las empresas tecnológicas, acompañado por los recursos y la implicación de las distintas administraciones, permite trasladar el conocimiento y la innovación al conjunto de la sociedad.

"La tecnología aplicada a las empresas, con los fondos y la complicidad de todas las administraciones, consigue que el talento y el conocimiento hagan avanzar a la sociedad", ha apuntado.

APUESTA DE SANTANDER POR LA INNOVACIÓN.

Igual ha considerado que esta colaboración resulta especialmente visible en el ámbito local, donde los avances tecnológicos tienen una aplicación directa en la prestación de los servicios públicos y, por tanto, en la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, ha destacado la "apuesta" mantenida por Santander por la innovación como palanca de transformación y ha subrayado que esta estrategia permite a la ciudad afrontar también algunos de sus condicionantes económicos y territoriales.

Y es que Igual ha destacado que la transformación digital abre a Santander nuevas posibilidades para retener talento y favorecer el retorno de profesionales, así como para desarrollar un tejido empresarial ligado al emprendimiento y a actividades de alto valor añadido.

"En una ciudad como Santander, donde tenemos escasez de suelo productivo, la innovación es un complemento perfecto para construir un músculo empresarial y laboral potente", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que la economía digital permite desarrollar nuevos modelos empresariales en los que el conocimiento y los datos adquieren un papel creciente como materia prima, lo que supone una oportunidad especialmente relevante para ciudades que quieren competir por talento, emprendimiento e inversión sin depender exclusivamente de grandes superficies destinadas a actividad productiva.

Igual ha extendido esta reflexión al conjunto del país y ha defendido la necesidad de fortalecer una marca España vinculada a la innovación y a la capacidad de sus empresas tecnológicas.

"Tenemos que generar marca España y las empresas que forman parte de Ametic generan marca", ha asegurado la alcaldesa, que ha agradecido a esta asociación su fidelidad con Santander y ha destacado la presencia en el encuentro de representantes del ámbito empresarial e institucional, entre ellos el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Para la regidora, la participación conjunta de representantes empresariales y de las distintas administraciones ejemplifica precisamente el modelo de colaboración necesario para conseguir que la transformación tecnológica se materialice en proyectos y resultados.

Igual ha puesto igualmente en valor los programas gestionados a través de organismos como Red.es y SEGITTUR, que están permitiendo a las entidades locales abordar procesos de transformación tecnológica y avanzar hacia criterios y herramientas compartidos.

Junto a las oportunidades económicas y sociales que ofrece la tecnología, Igual ha advertido de uno de los principales retos que, a su juicio, debe afrontar la transformación digital, que es conseguir que sus avances sean accesibles y comprensibles para todos.

"La tecnología tiene que seguir permitiéndonos construir ciudades inclusivas, ciudades en las que nadie se quede atrás", ha enfatizado.

La participación de la ciudad en esta edición de AMETIC continuará esta tarde con la intervención de la alcaldesa en la mesa 'Competitividad del territorio y su ecosistema empresarial: espacio de datos y economía del dato', junto al director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, Francisco Javier García Vieira; el secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, José Manuel Camarero; y la subdirectora general de UNE, Paloma García. El encuentro estará moderado por el vicepresidente de la Comisión Smart Cities de AMETIC, Emilio Herrera.

Además, coincidiendo con este aniversario, Santander recibirá esta tarde-noche un reconocimiento por los avances alcanzados durante los últimos 40 años y por la alianza mantenida con el sector privado para impulsar la transformación y la innovación de la ciudad.