Igual dice que el PRC tiene "abandonada" a Santander y no se cree "nada" de lo que prometan para las elecciones

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no se va "a creer nada" de lo que el PRC prometa para la ciudad en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, ya que, en su opinión, desde que los regionalistas gobiernan en Cantabria, tienen a la capital "abandonada", y cree que no es momento de "experimentos".

Así se ha expresado Igual en respuesta a la prensa sobre si existe preocupación en el PP ante la candidatura a la Alcaldía del regionalista Felipe Piña, a lo que ha respondido que el resto de grupos no le preocupan. "Me preocupa la mía (su candidatura), tener al mejor equipo, el mejor programa y el mejor proyecto", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que "por supuesto que no desprecia a ninguno de los candidatos", pero, ha insistido, Santander no está para que el PRC prometa "lo que ha podido hacer" gobernando Cantabria "y no ha hecho".

"Yo recuerdo perfectamente que todos los meses de octubre y noviembre me dirijo al presidente del Gobierno del PRC y a todos los consejeros, y los resultados los pueden ver los santanderinos", ha incidido la regidora.

También ha sido preguntada por la lista del PP para las elecciones después de que el PSOE presentara su equipo hace unos días.

"Yo entiendo los tiempos que se quieran marcar cada uno de los partidos políticos, pero no es lo mismo estar trabajando en el gobierno, donde lo que debe de ocuparnos no es a partir del 29 de mayo, sino hoy, mañana, pasado y todos y cada uno de los días para trabajar", ha manifestado la alcaldesa.

Por ello, considera que queda "muchísimo tiempo" para tener que presentar al equipo, y ahora, en lo que está centrado el PP, es en "trabajar hoy, solucionar los problemas y mejorar la vida de los santanderinos todos los días".

Igual ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa en el Ayuntamiento para presentar las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer.